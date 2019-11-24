Haber: BMA

Gerede’de 200 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden bin 500 mahkûm kapasiteli L tipi ve açık cezaevi projesinde çalışmalar hızla devam ederken, cezaevi şekillenmeye başladı. Çalışmaların tamamlanmasın ardından 2020’de açılışın yapılacağı belirtildi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; ‘’Gerede sevdalısı insanların sayesinde bu proje ilçeye kazandırıldı. 200.000 m²’lik bir alanı daha önce tahsis etmiştik. Biz konuya ilçe ekonomisine büyük bir kazanım olarak bakıyoruz. 1500 mahkûm kapasiteli, yaklaşık 700-750 çalışanı olan bir yatırım. Mahkûmları ziyarete gelecek yakınlarının, akrabalarının ilçeye giriş çıkışlarını düşünün. Ayda 5000-10000 insan gelecek, gidecek. Konaklama, yeme-içme, gıda kısacası özellikle hizmet sektörü çok büyük bir atılım yapacak. Çalışacak personel sayısı itibari ile İlçe nüfusu artacak İller Bankasından gelecek pay yükselecek. Bütün bunları bir araya topladığımızda avantajları; olabilecek dezavantajlardan daha fazla. Bu iş bu projelerle kalmayacak. Gelecekte de yerleşke formatında yatırımlar devam edecek. Bu konuda bürokratik engellerin aşılmasında büyük emekleri bulunan; gece-gündüz demeden, gündemleri Türkiye ile dolu olmasına rağmen Gerede’yi de bir an bile unutmayan iki değerli insan HSK Başkan Vekili 2. Daire Başkanımız Hemşehrimiz ağabeyimiz Sayın Mehmet Yılmaz ve Bolu Milletvekilimiz Gerede’nin evladı, gururu Sayın Fehmi Küpçü’ye ve emeği geçen herkese İlçe Halkım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.