Haber: Kasım ŞAHİN

Tutukluların başlattığı süresiz, dönüşümsüz açlık grevi kritik noktaya geldiği öğrenildi. 30 tutuklunun Şakran Cezaevi’nde başlattığı süresiz, dönüşümsüz açlık grevi 42’nci gününe girerken, Sincan Cezaevi’nde 33, Edirne Cezaevi’nde 32, Van Cezaevi’nde 20, Menemen Cezaevi’nde 22, Hilvan Cezaevi’nde 12 ve Ermenek Cezaevi’nde ise 12’üncü gününe girdi. Dün de süresiz, dönüşümsüz açlık grevine Bolu Cezaevi’nden 10 tutuklu daha dahil oldu.

Açlık grevlerine ilişkin açıklama yapan HDP Cezaevi Komisyonu Sözcüsü ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi Burcu Çelik ve İHD, yetkililerin derhal tutuklularla görüşerek, sorunlara çözüm getirmesini istediler. Bolu’da açlık grevi yapan 10 tutuklunun durumları görevliler tarafından yakından takip ediliyor.