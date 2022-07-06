Cezaevinde değil pavyonda çıktı

Arasında Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun da bulunduğu, Türkiye’nin çeşitli illerindeki açık cezaevlerinde bulunan tutukluların para karşılığında aldıkları raporlarla cezalarını evde yatarak geçirdikleri, bazı tutukluların cezaevinde olması gerekirken pavyonda yakalanmasıyla olay ortaya çıktı. Haklarında dava açılan 55 sanıktan 35'i çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

BOLU’DAN İKİ HÜKÜMLÜ;

Görülen davada Bolu’dan iki hükümlünün hiçbir rahatsızlığı olmadığı halde sahte doktor raporu alarak cezasını evinde gündelik işleri ile meşgul olarak tamamladığı ortaya çıktı. Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda dolandırıcılık suçundan hükümlü olarak bulunması gereken E.L.’nin Diyarbakır’da bir gece kulübünde rutin polis denetiminde yakalanması sonrası ortaya çıkan skandal yurt genelinde faaliyet gösteren cezaevi çetesini gözler önüne serilmesine neden oldu. Hiçbir rahatsızlığı olmadığı halde fizik tedavi uzmanı tarafından hastaneye yatışı yapılan hükümlü K.B'nin ise 2 ay 13 gün hastanede yatan hasta olarak kaldığı, Bolu Açık Cezaevi Müdürlüğü’nün kendisini araması üzerine hükümlünün taburcu edildiği diğer bir olay olarak mahkeme kayıtlarına geçti.

DAVA DİYARBAKIR’DA GÖRÜLDÜ;

Türkiye’nin farklı il ve ilçelerindeki kapalı cezaevlerinde cezalarının belirli oranını tamamlayıp açık cezaevine geçmeye hak kazanan bazı tutukluların ailelerini görebilmek için izinli geldikleri Diyarbakır'da, izin bitimine günler kala teslim olmayıp gardiyan, doktor ve personele rüşvet karşılığı hastaneye yatış yaptırdıkları ortaya çıkmıştı. Kayıtlara göre hastanede yatan hasta olmaları gerekirken dışarıda dolaşırken yakalanan 55 kişi hakkında ağır ceza mahkemesinde açılan davada karar duruşması görüldü. “Rüşvet almak, vermek, denetim görevini kötüye kullanmak, sahtecilik yapmak” suçlarından 8 doktor, 8 infaz koruma memuru, 9 hastane çalışanı ve 30 tutuklunun sanık olarak yargılandığı dosyada mahkeme, delillerin toplanmış olması nedeniyle davayı karara bağladı.

30 YILA KADAR HAPİS

Mahkeme rüşvet aldıkları gerekçesiyle aralarında doktor, gardiyan ve hastane çalışanlarının da yer aldığı S.A.Ç ile N.B'yi 30'ar yıl, M.B'yi 25 yıl, A.B'yi 20 yıl, M.S'yi 15 yıl, E.İ, H.T, İ.H.Y, L.A ve Ü.Ç'yi de 5'er yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme rüşvet verdikleri tespit edilen hükümlüler A.K, A.Ç, İ.K ve M.K'yı 15'er yıl, İ.A'yı 20 yıl, B.Ç, E.T, M.Ç, M.Z.Y, S.Ö ile V.G'yi 10'ar yıl, A.K, E.A, M.K, F.K, M.K, M.A.B, M.P, R.T, O.A, N.M, V.B, Y.C, B.D, Z.K'yı da 5'er yıl hapisle cezalandırdı. 20 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatlarına karar verdi.