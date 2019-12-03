Cezaevinde neler oluyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Çilimli T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde yatan mahkumların yakınları baş gardiyan ve diğer bazı gardiyanları kötü muamelede bulunduğunu, bundan yönetimin haberdar olmadığını iddia etti. Geçtiğimiz ay TBMM İnsan Hakları Komisyonu başkanı Hüseyin Yayman cezaevini ziyaret ederek "İşkenceye sıfır tolerans" demişti. İddialar Yayman'ın söyleminin havada kalmasına neden oldu. Çilimli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza evinde son günlerde mobbing ve şiddet iddiaları gelmeye başladı. Mahkum yakınları tarafından şikayete konu olan cezaevinde mahkumların sık sık yerlerinin değiştirildiği, psikolojik şiddet uygulandığı, baş gardiyan ve diğer gardiyanların tutuklu ve hükümlü bulunan mahkumlara kötü davrandığı ve bundan da cezaevi yönetiminin haberdar olmadığı öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen bazı mahkum yakınları cezaevi müdürlüğüne seslenerek; "Cezaevindeki baş gardiyanlar ve diğer bazı gardiyanlar mahkumlara psikolojik şiddet uyguluyor. Bu durumdan yönetimin haberinin olmadığını düşünüyoruz. Cezasını çekmek için giren mahkumlara bu tür baskıların yapılmasını doğru bulmuyoruz" dediler.

"İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS" DENMİŞTİ

Geçtiğimiz ay TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Komisyon üyeleri Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevini ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Komisyon başkanı Yayman işkenceye karşı sıfır tolerans mesajı vererek şu görüşlere yer vermişti: “İşkenceye sıfır tolerans meselesi çok önemlidir. Adalet bakanımız ile sürekli irtibat ve temas halindeyiz. Bütün şeffaflığı ile cezaevlerine çat kapı ziyaretler yaparak cezaevlerinde bir hak ihlali varsa bunların peşinde olduğumuzu, bunları takip ettiğimizi söylememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Adalet Bakanlığı cezaevleri konusunda bir paradigma değişimi yaşanmış durumda. Bir devrim gerçekleşmiş durumda. Fiziki şartların iyileştirilmesi, tutuklu ve hükümlü yakınlarına daha iyi muamele yapılması çok önemli. Ama cezaevlerinin ıslahı konusunda bizim ortak akılla hareket etmemiz lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2019, 16:09