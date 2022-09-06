Cezaevindeki karısını ziyaret etti, yakalandı

Haber: Süleyman Kurt
Geçtiğimiz yıl cinayetten yargılanan Emin Arslan (41) hakkında, İstanbul Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 Ağustos tarihinde ‘kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezası veridi.
Hakkında yakalama kararı çıkartılan Emin Arslan (41), Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda mahkum olan karısı Gülay Arslan’ı ziyarete geldiği sırada cezaevi girişinde kimlik kontrolü esnasında gözaltına alındı.
SÖYLEDİKLERİ ŞOK ETTİ
Emin Arslan’ın 25 Ağustos’ta hakkında çıkan yakalama kararını bilmediği öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim” diyerek gülümseyen Arslan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.