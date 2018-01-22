Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz gece TEM otoyolun Bolu kesiminde, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesi kapsamında yapılan yol kontrolünde, Irak'ın Süleymaniye şehri ile İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüs durduruldu.

Otobüste yapılan aramada, 64 kilo 540,60 gram ağırlığında kaçak külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Hüseyin Ekinci(38) ve Ömer Yüzer(25), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Savcılığa sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.