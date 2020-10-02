Cezaevine konuldu

Haber: C. Kutay Aykan

Özen’in şikayet üzerine bir aydır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik takibe alındığı öğrenildi.Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından 2014 yılında Bolu Belediyesi İmar Müdür Vekilliğine atanan ve yaklaşık altı yıldır bu görevi yürüten Mehmet Özen, ev ve iş yerindeki bilgisayarda çok sayıda çocuk pornosu olduğu şikayeti üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ahlak büro ekipleri tarafından teknik takibe alındı. Emniyet ekipleri, 30 günlük teknik takibin ardından evli ve 2 çocuk babası olan Özen için sabah saatlerinde harekete geçti.

Emniyet ekipleri Özen’in gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevkedilen Bolu Belediyesi İmar Müdürü Özen, çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 11:32