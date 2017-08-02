Haber: Esra Öztürk

Gerede’ye 9 bin 858 metrekarelik alana yapılması planlanan Gerede Cezaevi projesi Adalet Bakanlığı Teknik Daire Başkanlığında ihaleye çıktı. İhaleye şartları taşıyan 3 firma katıldı. Proje bedeli 120 milyon TL olan ihale 98 milyon TL civarında teklif verildi. Teklifler Adalet Bakanlığı Teknik Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmenin ardından ihaleyi alan firma kesinleşecek. Gerede’ye yapılacak olan cezaevi 1 L tipi ve bir açık cezaevinden oluşacak. Açık cezaevi 500 kapasiteli, L tipi ise bin 200 mahkum kapasiteli olarak toplam bin 700 kişilik olarak inşa edilecek.