Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyelerinin de tutuklu bulunduğu Bolu T ve F tipi ceza infaz kurumlarında 623 tutuklu oy kullandı. Geçerli oylara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye 307, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 118, İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’e 103, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’a 66, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na 26, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e 3 oy çıktı.

Milletvekilliği seçiminde ise aynı sandıklarda tutuklu sanıklar, HDP’ye 195, CHP’ye 144, MHP’ye 115, İYİ Parti’ye 99, AK Parti’ye 36, Saadet Partisi’ne 23, Hür Dava Partisi’ne 1, Millet İttifakı’na 8, Cumhur İttifakı’na 2 oy verdi.