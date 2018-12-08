HABER:Aysun Beykoz

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde trafik ekiplerince 1 Aralık’tan buyana gerçekleştirilen kış lastiği uygulaması devam etti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin, 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle yaptığı denetimler sürüyor. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde Bolu Dağı Polisevi mevkisinde uygulama yapan ekipler, durdurulan araçların kış lastiklerini ölçtü. Elektronik cihazla yapılan lastik ölçümünde diş kalınlığı 3 milimetrenin altında olan lastik ile seyreden ticari araçlara cezai işlem yapıldı. Yapılan ölçümlerde uygun olmayan lastikler nedeniyle araç sahiplerine 625’er lira para cezası kesildi.

Polis ekipleri sürücülere güvenli trafik, güvenli sürüş ve kış şartlarında araç kullanımına ilişkin bilgiler de verdi. Uygulamanın kış mevsimi süresince 1 Nisan tarihine kadar devam edeceği bildirildi.