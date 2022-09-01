Cezalar can yakıyor

Aşırı hızdan dolayı yaşanan trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi” kurma çalışmaları, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda birçok bölgede tamamlandı. Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi safhasında ise Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illeri olmak üzere toplam 12 ilde, 2 bin 778 kilometre uzunluğundaki kara yolu ağında ortalama hız ihlal tespit sistemleri kuruldu. Belirli bölgelere trafik işareti ile uyarı levhaları yerleştirildi ve hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimleri de uygulanmaya başlandı. Bu çerçevede birçok karayollarında gidiş geliş güzergahında hız ihlal tespit sistemleri devreye girdi.

İlk defa duyan var;

Sürücü Özkan Toker, ortalama hız ihlal tespit sistemini ilk defa duyduğunu söyleyerek, “Vatandaş açısından çok güzel bir uygulama. Bizler de sürücüler olarak kurallara uyarız ve kazaların daha az seviyeye inmesine yardımcı oluruz. Ülkemizde son zamanlarda kazaların vermiş olduğu sonuçlar çok acı çok dikkat etmemiz lazım. Herkesin ailesi çoluğu çocuğu var. Bu tür kaybımızın olamaması bizim için daha iyi olur” dedi.

Can taşıyoruz, kurallara uyuyoruz;

Otobüs sürücüsü İbrahim Erdem ise hız konusunda dikkatli olduklarını belirterek, “Tabi ki biz bu hız sınırlarına uymak zorundayız. Biz can taşıyoruz ve mecbur uymak zorundayız. Yollarda uyarı levhaları var. Kurallara uyuyoruz” şeklinde konuştu.

Birçok yol ağında hız koridoru var;

Bu doğrultuda ilimizde de 150 kilometrelik yol ağında hız koridoru kullanıma açıldı. Sürücülerin ortalama hız tespit ihlal tabelalarını gördüklerinde daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerekiyor. Trafik kazalarını önlemede, hızla mücadelede hız koridorlarından faydalanmak suretiyle gidecekleri yere kontrollü bir şekilde gitmeleri ön görülüyor. Sürücüler EDS VE PTS yazılarını gördükleri zaman sadece bir noktada hız ölçümü yapılmadığını bilmeleri ve sürüş süreleri boyunca hız ölçümlerinin yapıldığını öğrenmeleri gerekiyor..

Cezalar plakalara otomatik yazılıyor;

Sürücüler trafik kurallarına ve hız limitlerine uymaları her anlamda çok önemli. Ortalama hız ihlal tespit sistemimiz, iki nokta arasındaki kameralarla araçların giriş ve çıkış saatleri ölçülerek ortalama hızı tespit ediyor ve belirtilen kilometre ve belirtilen saat aralığından daha erken araç girmiş olursa sistem otomatik olarak araç plakasına cezayı yazıyor. Sadece Bolu merkez ve Gerede ilçelerimizdeki hız koridorlarında yıllık 22 milyon liralık ceza otomatik olarak plakalara uygulanıyor.