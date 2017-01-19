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19 Ocak 2017 Perşembe
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    • Cezalar cep yaktı

    Yeni yılın trafik cezaları sürücülerin ceplerini yaktı. Kontroller sırasında 199 bin 588 araca ceza kesildi. Arasında Bolu’nun da bulunduğu 13 ilde yol kenarı denetim istasyonlarında toplam 200 milyon lira ceza uygulandı.

    19 Ocak 2017 Perşembe 09:25
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    Cezalar cep yaktı

    Haber; Erdal Tanrıverdi

    Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon bölge müdürlüklerine bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında ticari araç sürücülerine göz açtırılmadı. Ekipler, geçen yıl toplam 37 milyon 71 bin 302 aracı denetlendi. Söz konusu denetimlerde 199 bin 588 araca, 200 milyon 363 bin 126 lira ceza kesildi.

    Denetimlerde kesilen 200 milyon 363 bin 126 liralık cezanın, 97 milyon 374 bin 887 lirası Karayolu Taşıma Kanunu ihlalinden, 102 milyon 988 bin 239 liralık kısmı ise Karayolları Trafik Kanunu ihlalinden kaynaklandı. Kesilen cezaların büyük kısmının yetki belgesi olmamasından ve fazla yükleme yapılmasından kaynaklandığı öğrenildi. Bolu'da yol kenarı denetim istasyonunda 614 bin 559 araç denetlendi. Denetim yapılan araçlardan 7 bin 34'üne çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. Bolu’da yol kenarı denetim istasyonunda 2016 yılında uygulanan toplam ceza 6 milyon 456 bin 148 lirayı buldu. Söz konusu dönemde 13 bölge müdürlüğünün bağlı olduğu yol kenarı denetim istasyonlarının bazılarının yaptığı denetimler ve kestiği cezalar şöyle:

    Ankara'da denetlenen 4 milyon 459 bin 815 araçtan 21 bin 860'ına 20 milyon 163 bin 5 lira. Bolu'da denetlenen 614 bin 559 araçtan 7 bin 34'üne 6 milyon 456 bin 148 lira. Diyarbakır'da denetlenen 321 bin 210 araçtan 5 bin 196'sına 4 milyon 340 bin 480 lira. İstanbul'da denetlenen 11 milyon 41 bin 582 araçtan 72 bin 552'sine 71 milyon 99 bin 871 lira. İzmir'de denetlenen 4 milyon 846 bin 866 araçtan 17 bin 648 araca 17 milyon 705 bin 156 lira. 

     

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