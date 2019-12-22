Cezalara itiraz edilebilir mi?

Haber: Aysun Beykoz

Son günlerde artan trafik cezaları sonrası sürücülerin aklına takılan soru ise cezalara itiraz edilip edilememesi konusu oldu. Cezalar hem polis memurlarının yaptığı çevirme hem de radar ve Mobese kameraları tarafından çekilen görüntüler sonucu veriliyor. Özellikle hızdan dolayı verilen cezalara karşı sürücüler ihlal edildiği söylenen hız limitlerini aşmadıklarını ifade ederek itiraz etmek istiyor. İtiraz etmek isteyen sürücülerin bağlı olduğu bölgedeki Sulh Ceza Hakimliği’ne bir dilekçe ile başvurması gerekiyor.

HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMIYOR

Trafik cezalarına itiraz etmek isteyen kişilerin sadece gerekli belgeler ibraz etmesi yeterli. İtiraz için yapılacak olan başvuru işlemlerinde herhangi bir ücret alınmıyor. Ancak, yapılacak olan haksız itirazlar ya da mahkeme tarafından olumsuz bir karar verilmesi durumunda, hem itiraz işlemlerinin hem de mahkeme masraflarının kişiler tarafından ödeneceği belirtildi.

10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İTİRAZ EDİLMELİ

Herhangi bir trafik ihlalinden dolayından ceza alan sürücüye bu ceza 10 iş günü içinde tebliğ edilmelidir. Eğer tebliğ süresi 10 iş gününü aştıysa itiraz yolu açıktır. Ayrıca radar uyarı levhası olmadığı halde yapılan radar hız kontrolü sonrası uygulanan cezai işleme itiraz edildiği takdirde ceza iptal edilecektir. Son olarak eğer belediye bölgelerinde yeteri kadar otopark hizmeti sunulmadığı halde, şehrin büyük bir kısmını kapsayacak şekilde bir park yasağı uygulanması sonrası ceza alan sürücüler kesilen park cezası içinde itirazda bulunabilir.