CHP 18, AK Parti 13 üye ile Mecliste

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart Yerel Seçimlerini geride bırakan ilimizde resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı Adayı Tanju Özcan, yüzde 52,69 oy oranı ve 49 682 oyla Belediye Başkanı seçildi. Özcan’ın en yakın rakibi Cumhur İttifakı Adayı Fatih Metin ise yüzde 44,72 oy oranı ve 42 170 oyla rakibinin gerisinde kaldı. Belediye Başkanlığı sonuçlarının belli olmasının ardından Bolu Belediyesi’ni yönetecek isimler de netleşti. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 3’ü kontenjandan olmak üzere 18 üye ile; AK Parti ise 13 üye ile Belediye Meclisinde yer aldı. Alınan sonuçlara göre Bolu Belediye Meclisi şu isimlerden oluşuyor:

CHP KONTENJAN MECLİS ÜYELERİ

1- Mansur Şen

2- Asuman Şentürk Tekin

3- Onur Koyunoğlu

CHP MECLİS LİSTESİNDEN GELEN ÜYELER

1- H.Cumhur Bandakçıoğlu

2- Resmiye Kahraman

3- Hüseyin Ekrem Serin

4- Feridun Yılmaz

5- Ahmet Yılmaz

6- Begüm Tuncer

7- Cihan Tutal

8- Ahmet Fidan

9- Hakan Alparslan

10- Tuna Özcan

11- Cevat Çatladı

12- Ergün Temel

13- Suat Orhan

14- Tahsin Mert Karagöz

15- Mustafa Gürdal

AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ

1-Semih Dimicioğlu

2-Bülent Oturak

3-Uğur Akbay

4-Hatice Dinç

5-Fatih Silin(MHP)

6-Zafer Turan

7-Hacer Çınar

8-İsmail Yerlikaya

9-Burak Balaban

10-Hakan Özsoy

11-Necdet Çakır(MHP)

12-Hüseyin Türkmen

13-Kamuran Avcı

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 13:02