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29 Ekim 2017 Pazar
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    • CHP 29 Ekim’i coşkuyla kutladı

    Cumhuriyet Halk Partisi, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet’in 94’üncü kuruluş yıl dönümü Anıt Park’ta kutlama programı düzenlendi.

    29 Ekim 2017 Pazar 10:08
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    CHP 29 Ekim’i coşkuyla kutladı

    Haber: Semih BAYKAL

    Anıt Park’ta bulunan Atatürk heykeli önünde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar tarafından çelenk sunumu ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan bir konuşma yaptı. Konuşmasında Tanju Özcan, şunları ifade etti; “Cumhuriyetin ilk çocuklarını burada görmek beni çok mutlu etti. İnşallah 100. Yılda da inşallah sizinle birlikte burada Cumhuriyet Bayramımızı kutlama şansı buluruz. Cumhuriyet artık 94 yaşında. Buradaki en büyüğümüz cumhuriyet ilan edilmeden iki yıl önce doğmuş, diğerleri ilk 10 yılda doğan büyüklerimiz. Bir asrı tamamlamak üzereyiz. Biz istiyoruz ki, cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılında ilk aşamadaki heyecanı yaşamaya devam edelim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hala Türkiye Cumhuriyeti olarak anılıyor ama 15 – 16 yıldır, başımızda bulunanlar bu cumhuriyetin nimetleri sayesinde iktidara geldikleri halde bu cumhuriyeti örselemek, ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ulus devlet anlayışını ortadan kaldırmak istiyorlar, üniter devlet anlayışını ortadan kaldırmak istiyorlar, laik devlet anlayışını ortadan kaldırmak istiyorlar. Ülkemizin kurucu değerleri ile sorunları var bunların. Bugüne açıkça söyleyemiyorlar, karınlarından konuşuyorlar ama asıl sorunları da ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’le, biz bunu biliyoruz, herkes bunun farkında. Her geçen gün bunun farkında olanların sayısı da artıyor. Ben artık eminim, bu referandumdan sonraki süreçte artık iyice emin oldum. 100. Yıl kutlamalarında bugün bizi yönetenler o gün bizi yönetiyor olmayacaklar” şeklinde ifade etti. 

    BU TOPRAKLAR HEPİMİZE EMANETTİR

    Konuşmasının devamında Özcan; “Geçen Türkiye Büyük Millet Meclisinde söyledim, burada da söylüyorum. Öyle bir hale getirdiler ki, şu an ülkenin başında bulunan aynı zamanda bir partinin başında bulunan zat, ülkenin her şeyi zannetmeye başladı kendini. Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları anlattım. Dedim ki artık kafam karışmaya başladı. Biz Tayyipoğulları beyliğinde mi yaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti Devletinde mi yaşıyoruz. Biz bunun cevabını biliyoruz. Elbette ki, Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyoruz. Bu ülkenin tek ve ebedi bir lideri var o da Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

    HEPSİNİN MEKANI IŞIKLARLA DOLSUN

    Özcan’ın ardından konuşmasını yapan CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ise; “Yüce Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurarak bu toprakları bize emanet etmiştir. Bu topraklar hepimize emanettir. Atatürk bize Türkiye Cumhuriyetini hediye etmiştir. Cumhuriyeti kuran ve dünyaya meydan okuyan Atatürk ve silah arkadaşlarını huzurunuzda rahmet ve şükranla anıyorum. Hepsinin mekanı ışıklarla dolsun” dedi.

    Konuşmaların ardından Anıt Park’ta düzenlenen kutlama töreni sona erdi. Öte yandan, CHP Bolu örgütleri tarafından bu yıl Bolu’da yaşayan cumhuriyetle yaşıt büyükler de törene davet edildi.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Sivil, Toplum

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