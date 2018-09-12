CHP İl Başkanlığı, partinin kuruluşunun 95. Yıl dönümü nedeniyle kutlama etkinlikleri düzeledi. Parti binasında başlayan etkinliklere, CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, CHP Bolu Grup Başkanvekili Erhan Beykoz ve çok sayıda partili katıldı. CHP’liler, kuruluş yıldönümünü pasta keserek kutladı. Etkinlik kapsamında parti binasının önünde toplanan partililer, Anıtpark’a kadar yürüyüş gerçekleştirdi. CHP İl Örgütü, yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Parti Binasında başlayan etkinlikte konuşan CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan, geçmişteki hatalardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Özcan yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Partimiz her şeye rağmen 95 yaşına girdi. CHP gibi bir parti dünyada çok yok. Ben bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Diğer partilerden farklıyız. Biz önce partiyi kurduk sonra bu parti ülkeyi kurdu. Belli bir süre de ülkeyi yönetme şansına eriştik. Keşke bir 10 yıl daha yönetebilseydik. Bugün bu yobaz, faşist iktidarlar bu ülkeyi yönetme şansı bulamayacaktı. Aydınlanma devrimi bir 10 yıl daha sürmesi gerekiyordu, bunu başaramadık. Arka arkaya bu kadar uzun süre bir parti iktidara gelemeseydi yıkılırdı ancak bizim farkımız da bu. Biz inatla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ama geçmişte yaptığımız hatalardan da ders almalıyız. Bir şekilde biz haklıyız. Son seçim öncesinde de söyledik. Ekonomik kriz kapıda, bu yüzden erken seçim kararı aldılar. Haklı çıktık mı çıktık. Ama bizim şöyle bir problemimiz var. Ya insanlara anlatamıyoruz veya insanlarda yeterince güven uyandırmıyoruz. Böyle sıkıntımız var. Oturup konuşmamız lazım. Tüzüğümüzü hızlı bir şekilde değiştirmemiz, bize yakışır hale getirmemiz gerekiyor. Farklı bir şeyler söylememiz gerekiyor ki insanlar da bize oy versin. Bugün AKP’den ne farkımız olduğunu insanlara net olarak anlatmamız gerekiyor. Üzüldüğüm bir şey var. İnatla mücadeleyi sürdürüyoruz ama aramızdaki genç sayısı artmıyor. Gençler bir iddianın olmadığı yerde ortaya çıkmıyor. Ama bu gençlere bir iddiaya ortaya koymadan gençler niye partiye gelmiyor sorusunu biz kendi kendimize sorar dururuz.

“ Üzerimizdeki ölü toprağı atmalıyız”

Önümüzde yerel seçimler var. Türkiye’nin kaderini değiştirebilmek için çok önemli seçimlerden birisi. AKP çok avantajlı girecek. 5 yıl boyunca bu ülkeyi yönetme görevinin halk Recep Tayyip Erdoğan’a verdi. Seçilecek belediye başkanları da görevi süresinin yüzde 90’nı Tayyip Erdoğan hükümetiyle geçirecek. Şunu söyleyecekler, kardeşim siz CHP veriyorsunuz ama bu ülkeyi 4 yıl daha Tayyip Erdoğan yönetecek. Biz kafa olarak toparlanabilirsek, başarısızlık psikolojisini, üzerimize serpilen ölü toprağını üstümüzden atabilir, yeni bir heyecan dalgası yaratabilirsek, bu yerel seçimleri fırsata çevirebileceğimizi görüyorum ve düşünüyorum. Partimizin 95. yaşını tüm içtenliğimle kutluyorum. İnşallah 96. Yaşında yerel seçimlerde başarı elde etme çoşkusuyla güzel bir etkinlik olur. “

“Atatürk İlkelerine Sahip Çıkacağız”

CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Atatürk ilkelerine sahip çıkarak, Cumhuriyet Halk Partisini sonraki nesillere aktaracaklarını ifade etti. Türkoğlu şöyle konuştu; “Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Milleti’ni kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran partidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, partimizin yetiştirdiği kurucu liderler, kurucu unsurlar, öyle sağlam temeller attılar ki, ülkemiz üzerinde uzun zamandır oynanan bütün oyunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti varlığını devam ettirmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, iki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir sözü, hepimizin kulaklarında bir küpe olarak durmaktadır. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün iki büyük eserine de sahip çıkıyoruz. Bu eslerden biri bugün tam 95 yaşında. Bizler, bizden sonraki kuşaklara bu eseri devrimlerine, ilkelerine sahip çıkarak ülkemize sahip çıkarak aktaracağız.

AKP iktidarının 16 yıldır Cumhuriyet değerleri ile kurucu değerlerler çok ciddi bir şekilde mücadelesi var. İşte o mücadeledendir ki, bugün Türkiye Cumhuriyeti hem bulunduğu coğrafyada yalnız, hem de çok büyük ekonomik sıkıntılarla uğraşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ta 1920’lerde, 1930’larda değişik yerlerde, değişik söylevleri ile bugünümüze işaret etmiştir. Bugünün çözümünün Cumhuriyet Halk Partisinde olduğunu söylemiştir. Bizler uzun yıllar iktidar olamasak da, partimizin saygınlığı, kurucu değerleri gelecekte yine ülkemizi ve yurttaşlarımızı sırtlayacak, Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri ışığında güzel günlere taşıyacak.”

Atatürk’ün emanetlerinin kimsenin yıkamayacağının üstünü vurgulayan CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, “ Arkadaşlar Atatürk’ün bize iki emaneti var. Birini ellemeye başladılar, biri ile de devamlı uğraşıyorlar. Şükürler olsun ki her ikisi de “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” felsefesiyle aslanlar gibi ayakta kaldı, ayakta kalmaya da devam edecek.

Biz birbirimizi sevdiğimiz sürece, biz burada tartışıp dışarıda elimizi tuttuğumuz sürece bizi hiç kimsenin yıkma şansı yok. Nice 95 yıllar diliyorum. Arkadaşlarımızın, gençlerimizin, güzelliklerimizin yarınlarda buralarda olmasını temenni ediyorum. SHP dönemindeki yerel yönetimlerdeki başarı, genele yansıyacağını hepimiz biliyoruz. Onun için çok önemli bir 30 Mart seçimlerine doğru gidiyoruz. Hiç kimseyi kırmama, birbirimizi üzmeden, birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. “ ifadelerini kullandı.