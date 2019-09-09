CHP 96. yaşını kutladı

Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Teşkilatı, CHP’nin kuruluşunun 96. yıldönümünü Anıt Park’ta düzenlenen törenle kutladı. Törene CHP İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyeleri, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende CHP İl Başkanı Karsu Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Çelenk sunumu sonrası ilk konuşmayı Kazım Karsu yaptı.

KARSU: “YÜREKLERİNİZ AYNI HEYECANLA DOLU”

Karsu konuşmasında, “Değerli arkadaşlarım, yüce Mustafa Kemal Atatürk ‘Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ demiştir. Cumhuriyet, onun fazileti ve laiklik ilkesi Cumhuriyet Halk Partisinin altı okunda vardır. Milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğinin ve Türk milliyetçiliğinin aynısıdır. Belki de gerektiği kadar kalabalık değiliz, ama yürekleriniz aynı Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Partisini ve Türkiye Cumhuriyetini kurduğu gibi heyecanla doludur. Değerli Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve bu uğurda canını feda etmiş tüm askerlerimize, insanlarımıza rahmet diliyorum” dedi.

Karsu’nun ardından kürsüye gelen Merkez İlçe Başkanı Türkoğlu da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak cumhuriyet halk partisinin kuruluşunun 96. yıldönümünü kutladı.

ÖZCAN: “BU PARTİ SAVAŞ MEYDANLARINDA KURULMUŞ BİR PARTİ”

Türkoğlu’nun ardından sözü alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Partimizin bugün 96. kuruluş yıldönümü. Aslında kurucu liderimiz; hem partimizin hem ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1927’de yaptığı bir konuşmada, esas kuruluş yıldönümünün Sivas Kongresi olduğunu belirtmiş. Oradan hesaplarsak aslında bugün 100. yılı tamamlamış oluyoruz. Cumhuriyet Halk Partili olmak gerçekten farklı. Çünkü bu parti diğer partiler gibi İçişleri Bankalığına üzerine damga pulu yapışmış dilekçeyle kurulmuş bir parti değil. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş bir parti, bu parti Cumhuriyeti kuran bir parti. Ben bu partinin ilçe başkanlığını yaptım, il başkanlığını yaptım, milletvekilliğini yaptım. Bugün de belediye başkanı olarak buradayım. İnşallah başarılarımız devam edecek. Umuyorum bundan sonra hem Bolu’da hem Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi yönetimde de egemen olacak. Bunu ben canı yürekten istiyorum. Partimizin 96. resmi kuruluş yıldönümü hepimize kutlu olsun.”

Konuşmaların ardından Bolu Belediye Bandosu törene katılanlar için 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı’nı seslendirdi. Partililer ve vatandaşlar bandoya alkışlarla eşlik ettiler.