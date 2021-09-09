CHP 98.nci yılını kutladı

Haber: Yasin Bilgi

Anıt Park’ta düzenlenen törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir, belediye ve il genel meclisi üyeleri ve çok sayıda partili katılım sağladı. Saygı Duruşunda bulunuldu ve Bolu Belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Törende ayrıca CHP’de kurulduğu günden bugüne kadar önemli görevleri üstlenmiş isimler anıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ten bugüne kadar genel başkanlık yapmış isimler ve Ali Rıza Tekemen’den bugüne kadar CHP’de İl Başkanlığı yapmış isimler tek tek anıldı. Ardından konuşma yapmak üzere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sahneye çıktı.

“DEVLET KURMUŞ BİR PARTİ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Partinin 98. Kuruluş yıl dönümünün anısına; “Partimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve yol arkadaşlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Ben inançlı bir insanım. Mustafa Kemal Atatürk gibi hizmetler yapan bir insanın zaten Allah-u Teâlâ tarafından cennetle ödüllendirileceğinden benim hiçbir kuşkum yok. Ben bunları ilçe başkanıyken de İl başkanıyken de milletvekiliyken de söylüyordum. Cumhuriyet Halk Partisi’ni diğer partilerden ayıran çok büyük özellik var. Bir partiyi nasıl kurarsınız? 41 kişilik bir kurucular kurulu listesi hazırlarsınız İçişleri Bakanlığına gidersiniz. Dilekçeye damga pulunu yapıştırırsınız. Biz şu partiyi kurduk dersiniz. Parti o gün tüzel kişilik kazanır. Sonra o 41 kişi kendi arasından geçici bir Genel Başkan seçer ilk kurultayını yapıncaya kadar. Partiler böyle kurulur. Cumhuriyet Halk Partisi böyle kurulmuş bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş. Anadolu ve Rumeli Müdafaa i hukuk cemiyetleri tarafından kurulmuş. Kurulduktan sonra da yaklaşık 1,5 ay sonrada Cumhuriyet kurmuş bir parti. Devlet kurmuş bir parti. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi ile diğer partiler kendilerini bu yönden hiç mukayese etmesinler” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE’DEKİ SİYASİ PARTİLERİN HİÇBİRİ CHP’Yİ BU ANLAMDA BU ÖLÇÜŞMEYE KALKMASIN”

Başkan Özcan, “Çeşitli siyasi partiler zaman zaman yüksek oy almış olabilir Cumhuriyet Halk Partisinden. Cumhuriyet Halk Partisinin siyasi hayatının önemli bir kısmı muhalefette geçmiş olabilir ama CHP’nin bu ülkeyi kurduğunu gerek iktidarda gerekse muhalefette olduğu dönemlerde hep ülkenin çıkarlarını savunmaktan vazgeçmediğini, Cumhuriyetin temel değerlerini savunmaktan vazgeçmediğini bu ülkedeki hırsızlıkları, yolsuzluklara, vatan hainlerine her zaman dur demeye çalıştığını hepimiz biliyoruz. O anlamda kimse Türkiye’deki siyasi partilerin hiçbiri CHP’yi bu anlamda bu ölçüşmeye kalkmasın. Ben inşallah 99. kuruluş yıl dönümümüzde mevcut yapıdan kurtulmuş ülkeyi gerçekten Cumhuriyet Halk Partili, gerçek Atatürk severlerin, Cumhuriyet sevdalıların yönettiği bir Türkiye’de burada Bolu Belediye Başkanı olarak 99. yılımızı kutlamak istiyorum” dedi.