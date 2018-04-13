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Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanlığına ziyaretler devam ediyor. İlk olarak CHP’yi Kent Konseyi üyeleri ziyaretti. Ziyarette 11 Mayıs’ta başlayacak olan İzzet Baysal şükran günlerinde yapılacak çalışmalar konuşuldu. Kent Konseyinin ardında CHP’yi Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu İl Başkanlığına seçilen Raşit Aydın ve yeni yönetimi ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak konuşan ADD İl Başkanı Raşit Aydın; “Biz kendimizi partiler üstü olarak görüyoruz. Yani bir derneğin herkesin üzerinde etkisi olabilecek düzeyde bazı şeyleri yapmamız için oradayız diye düşünüyorum. Bir bir buçuk süre içerisinde de kendi düzenimizi oturttuk. Biz birileriyle konuşarak, görüşerek bir yerlere varmak istiyoruz. Yani biz hiçbir kurumun hiçbir yapının arka bahçesi değiliz. Bizim buradaki amacımız Atatürk’ün düşünce ve fikirlerini nasıl topluma anlatabilir ve duyurabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Onun için kendi partim olan Cumhuriyet Halk Partisine de bir ziyaret gerçekleştirdik” dedi. Ayrıca Aydın, tüm vatandaşları 25 Nisan Çarşamba günü saat 15:00’da Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda Emekli Tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkun tarafından verilecek olan Atatürk ve Çanakkale Savaşları adlı konferansa davet etti.

“İSTEDİĞİMİZ DEMOKRASİ, BARIŞ, SEVGİDİR”

Aydın sonra konuşan İl Başkanı Kazım Karsu ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek; “Biz doğduğumuz, doyduğumuz yeri bilen insanlardanız. Biz neyimiz varsa Atatürk’e ve onun kurduğu Cumhuriyet borçluyuz. Bizim istediğimiz demokrasi, barış, sevgidir. Biz Atamızı hem seviyoruz hem de sayıyoruz” şeklinde konuştu.