CHP artış istedi Ak Parti reddetti

Haber: Volkan Yılmaz

İl Genel meclisinde Bolu İl Özel İdarede çalışan memur kadrosuna verilecek 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak sosyal denge tazminatı artış oranı görüşüldü. 95 kadrolu ve 18 sözleşmeli memura etki yapacak görüşmede iktidar partisinin talebi her memura 100 TL artış yapılması yönünde oldu. Yapılan artış oranı %12 civarında olsa da artış 2 yılı kapsadığı için yıllık artış oranı ortalama %6 ya denk gelmektedir.

CHP grubu adına talepte bulunan Eyüp Beşli, hayat şartlarını göz önünde bulundurarak ve memura yapılan zam oranının düşük kalması sebebi ile 100 TL ve buna ilave olarak diğer illerin %80inde uygulanan her altı ayda memura verilen zam oranında artış yapılması yönündeydi. CHP Grubu devletin memura verdiği zam oranının da bu %12’lik orana eklenmesini talep etti. Ak Parti Grubu bu talep red edince onaylanmadı.

Şu anda devletin açıklamış olduğu sosyal denge tazminatının üst sınırı 1.315 TL olup İl Genel Meclisinde yapılan oylama neticesinde kabul edilen zamlardan sonra 2 yıl süre ile Bolu özel idaresinde Genel Sekreter 1100 TL, müdür kadrosunda çalışan personel 1000 TL ve memur kadrosunda çalışan personel 975 TL sosyal denge tazminatı alacaklar.