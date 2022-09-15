CHP Bolu İl Başlanlığı Bolu’nun okul sorununa değindi

Haber: Süleyman Kurt

“Eğitim’de 2023 vizyonu: İnşallah bir şey olmaz!” ve “Taahhütlerin Takipçisiyiz!” başlıklı haberlerimiz ile gündeme getirdiğimiz, Bolu’da ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ikili eğitime ve kalabalık sınıflara mahkûm edilmesine tepki gösteren CHP Bolu İl Başkanlığı, deprem güçlendirme çalışmalarının devam ettiği Sakarya İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı.

Yoğun bir katılımın olduğu basın açıklamasında, CHP İl Başkanlığı, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü şu sözlerle topa tuttu:

CHP İL GENEL MECLİS GRUP BAŞKAN VEKİLİ ERHAN BEYKOZ

“İl Genel Meclisi’nde bu konuyla ilgili eğitim komisyonumuzun yapmış olduğu ciddi, samimi ve içerikli çalışmalarından sonra meclise sunulan raporda yaklaşık 33 tane okulumuzun güçlendirmesi yapılacaktı. Bunların 16 tanesi merkez ilçede, 5’i Gerede'de, 2 tanesi Mengen'de, 5 tanesi Mudurnu'da, 4 tanesi Yeniçağa’da bulunan okulların tamamının 2022 yılının sonuna kadar yetiştirilmesi öngörülüyordu. Fakat arkamızda gördüğünüz binanın onarım çalışmaları 2021, 2022 yılında başlamış, hala daha bitirilememiştir.”

BOLU EĞİTİM ÖĞRETİMDE SINIFTA KALDI

“Bu sene eğitim öğretimde Bolu sınıfta kaldı. Ancak ben bütün bunlara rağmen, bütün bu rağmen başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde görevini yapan bütün öğretmenlere güveniyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

CHP BOLU MERKEZ İLÇE BAŞKANI ERSAN TÜRKOĞLU

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir partinin sorumluluğu gereği resmi makamlara müracaat ederek bu açıklamayı böyle bir tadilatın yapıldığı okul alanında yapmak istediğimizi belirttik. En azından önünde yapılması için müsaade istedik. Yalnız Valilik makamından gelen bilgiye göre bu konuda bize müsaade edilmedi.

OKULUN KADRAJA GİRMEMESİ KONUSUNDA UYARI ALDIK

“Okulun basın açıklaması kadrajına girmemesi konusunda uyarı aldık. Biliyorsunuz geçmiş tarihlerde özellikle askeri darbeler döneminde askeri yakın yerlerde fotoğraf çekmek, görüntü almak yasaktı.”

“Ama AKP döneminde sıkıntılı oldukları her alanda görüntü almak, fotoğraf çekmek yasaklandı. Yani en kötü darbelerden bile, askeri darbelerden bile daha kötü günler geçiriyoruz. Bu su götürmez bir gerçek. O yüzden bugün burada arkadaşlarımın yapacağı her açıklama kamu kurumlarındaki görevleri değil devletleşmiş bir partiyi, AK Parti'yi ilgilendiriyor. AK Parti'nin umarım bu sıkıntılı durumunu göz önünden geçirir ve sivil bir hareket, yasal bir hareket olduğunu göz önünde bulundurarak bu tür tavır ve davranışlarından vazgeçer.”

CHP BOLU İL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET DURU

“Eğitim bir ülkenin gelişip kalkınması için en önde gelen konuların başında yer alır. Eğitimdeki mevcut sorunların çözümünü beklerken maalesef mevcut sorunlara yenileri ekleniyor. Bu da bizleri çok üzüyor. Rahatsız ediyor. Ne yazık ki eğitime neresinden baksak tam bir sorunlar yumağı. Öğretmenler yazboz tahtasına dönen eğitim programlarından müfredattan, ekonomik sorunlardan, veli çocuğunun okul giderlerinden bunalmış durumda.”

İKTİDARIN BÖYLE BİR ÇABASI YOK

İktidarın eğitimdeki sorunları çözmek gibi bir çabası maalesef görülmüyor. Tadilat ve güçlendirme çalışmalarının tam da okulların açılacağı döneme denk getirilmesini çok manidar buluyor, mantıklı bir açıklamasını bulamıyoruz. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 11.08.2022 tarihinde bir yazı yazarak bilgi istedik Aldığımız yanıt bizleri tatmin etmekten çok uzak. Burada üzülerek görüyoruz ki neymiş efendim, deprem riski için bu çalışmalar başlatılmış. Lütfen aklımızda dalga geçmeyin. Deprem riski daha önce yok muydu? Pandemi döneminde öğrenciler okula gitmezken neden bu çalışmaları yapmadınız?”