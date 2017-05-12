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12 Mayıs 2017 Cuma
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    • CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan: “Yapılacak kongreyle başka FETÖ sızmaları olup olmadığı tespit edilecek”

    Bolu’da, 2015 yılında gerçekleştirilen CHP Bolu İl Kongresi’nin yenilenmesi talebiyle parti üyesi Mehmet Karaoğlulları’nın Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davada, mahkeme heyeti CHP Bolu İl Yönetimi’ne seçimli kongre yapması için 3 kişilik kayyum heyeti atadı.

    12 Mayıs 2017 Cuma 16:08
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    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan: “Yapılacak kongreyle başka FETÖ sızmaları olup olmadığı tespit edilecek”

    Haber: Faruk Çidem

    Bolu’da geçtiğimiz yıllarda kongreyle seçilen CHP Bolu İl Yönetimi’nin olağanüstü kongre ile değiştirilmesini isteyen delegelerin talepleri CHP Genel Merkezi tarafından yerine getirilmeyince parti üyesi olan Mehmet Karaoğulları adına Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.

    Bolu’da bugün yedincisi görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere 3 üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, CHP İl Yönetimine İsmail Uludağ, Cemal Bakan ve Selma İşbilir'den oluşan 3 kişilik çağrı heyeti atanmasına karar verdi.

    Konu ile ilgili açıklama yapan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde FETÖ’den gözaltına alınan ve tutuklanan CHP İl Başkan Yardımcısı Turgut Ekici ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan il yönetimi üyesi Recep A. gibi sızmaların tespiti için yapılacak yeni kongrenin bir fırsat olduğunu ifade etti.

    Özcan atanan kayyum heyetine ve CHP Genel Merkezi’ne de çağrıda bulunarak şunları kaydetti.

    “Çağrı heyetinde bulunan arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen ivedi bir şekilde, tüzük size 45 gün süre öngörmüş ama bana göre 45 günlük süreyi de beklemeden Genel Merkez ile de temas ederek il kongresi tarihini hızlı bir şekilde belirlenmesi konusunda çağrıda bulunuyorum. Genel Merkezimize de bir çağrıda bulunuyorum. Ben genel merkezimizin hukuka ne kadar saygılı olduğunu bilenlerdenim. Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi delegelerin talebinin haklı ve doğru bir talep olduğunu hüküm altına almıştır. Artık bu karara itiraz da süreci durdurmamaktadır. Bu konularda daha fazla süreci uzatmadan çağrı heyetine yardımcı olunarak genel merkezimizin de bu il kongresinin derhal toplanması konusunda talimat vermesini bekliyorum. Eğer bu kongre hızlı bir şekilde yapılabilirse hem mevcut yönetim içindeki iki FETÖ şüphelisinin yarattığı sıkıntı ortadan kalkacaktır hem de hızlı bir şekilde yeni oluşacak yönetim parti içerisinde bir toparlanma sağlayacak hem de başka sızmaların olup olmadığı da hızlı bir şekilde tespit edilecektir. Bu karar da CHP Bolu İl Örgütü’ne bir fırsat yaratmıştır.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, 2015, Yılında, Gerçekleştirilen, CHP

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