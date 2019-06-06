CHP Bolu’da bayram buluşması

Haber: Gönül Olutürk

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl ve Merkez İlçe Teşkilatları Ramazan Bayramının ikinci günü düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bir kafede gerçekleştirilen bayramlaşma programına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP İl Başkanı Kasım Karsu ile çok sayıda parti yöneticisi ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Özcan, seçimler ilgili olarak Türkiye’de en başarılı sonuçlardan bir tanesini aldıklarını ifade etti. Özcan konuşmasında, “İlk gün kazanacağız dedik ve kazandık. Sizlerin sayesinde kazandık. Hepinize bu süreçte gösterdiğiniz özveri için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte istemeden kırdığımız, sıralamada arzu ettiğimiz yeri veremediğimiz arkadaşlarımız olabilir var da. Bundan dolayı da bize hakkı geçmiş olan arkadaşlarımı hem bana hem de il ve ilçe başkanlarımıza haklarını helal etmelerini istiyorum” dedi. Özcan seçim sürecinde sözünün eri insanlar olduklarını iddia ettiklerini belirterek ayrıca şunları söyledi: “Seçim beyannamemize bakıyorum, dikkatli davranmışız, tutamayacağımız bir söz de vermemişiz. İnşallah beşinci yılın sonunda da bütün sözlerini tutmuş bir ekibin başkanı olarak ben yine karşınızda olacağım. Aday oluruz ya da olmayız, önemli olan verdiğin sözü tutmak, siz benim sözlerime kefil oldunuz. İnşallah sizin yüzünüzü de kara çıkartmayacağız.” Bayramlaşmaya katılan partililere ve vatandaşlara hitap eden CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Buradaki sıcak hava, cumhuriyetin getirdiği atmosferin neticesi. Cumhuriyetin atmosferi tüm ülkeye yayıldı, Bolu bunun öncüsü oldu. Bolu’da belediyeyi almak Türkiye’de çoban ateşini yakmak gibi oldu. Bu atmosfer, cumhuriyetin ve Mustafa Kemal’in atmosferi diye düşünüyorum.”