CHP Bolu’da Bölge Toplantısı düzenledi

Haber: Aysun Beykoz

31 Mart Yerel Seçimlerinin ve düzenlenecek kongreler öncesi durum değerlendirilmesi için bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi’nin(CHP), 2. Bölge Toplantısı ilimiz Bolu’da gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ile Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Sakarya İl Başkanları, Parti Yöneticileri, İl ve İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı CHP İl Başkanı Kazım Karsu yaptı. Karsu toplantıya katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Sayın Genel Başkan Yardımcım, sayın milletvekillerim, sayın il başkanlarım, sayın ilçe başkanlarım, sayın belediye başkanlarım, partimizin olamazsa olmazı kadınlarımız, partimize büyük hizmet vermiş eski belediye başkanlarımız, partimizde yıllar boyunca yönetim kurullarında yer alarak emek vermiş partili emekçilerimiz, cumhuriyetçilerimiz bizim, değerli Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, Köroğlu diyarına hoş geldiniz” dedi.

KARSU: “PARTİ İÇİ BARIŞ VE İTTİFAKLAR UYGULAYARAK BAŞARIYA ULAŞTIK”

Bolu Bölge Toplantımızın önce ulusumuza, Bolu’muza, partimize hayırlı olması dileğinde bulunan CHP İl Başkanı Karsu konuşmasında, “Yüce Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisidir. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Tanrıdan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da başarının esas sahibi sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’dur. Milli irade formülü sayesinde İyi Parti mecliste grup kurma şansına ulaşarak seçimlere doğrudan katılma imkanı elde etmiştir. Tarihe onlar, partilerinden ayrılan değil partilerinin verdiği görev ile demokrasi adına atılan bir adım olarak geçmiştir. Sayın Genel Başkanımızın bu hamlesi sayesinde demokrasinin önüne kurulan tuzaklar bozulmuştur. Sayın Genel Başkanımızın bize öğrettiği gibi parti içi barış ve ittifaklar uygulayarak başarıya ulaştık. Bu başarı bizim olduğu kadar Sayın Genel Başkanımız ve onun ekibine aittir. Sevgili yol arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, güzel ilimiz Bolu’ya tekrar hoş geldiniz diyorum, hepinizi saygı sevgi ve hürmetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

SALICI: “BOLULU KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR ANLAMINDA İKİNCİ BÖLGE TOPLANTIMIZI DÜZENLİYORUZ”

Karsu’nun ardından kürsüye CHP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı çıktı. Konuşmasına partilileri selamlayarak başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Bölge toplantılarımızın ilkini Adana’da gerçekleştirdik. 25 yıl aradan sonra Adana Büyükşehir Belediyesini tekrar kazandığımız için Adanalılara bir teşekkür borcumuz vardı, o borcumuzu ödeyelim diye ilk bölge toplantımızı iki gün önce Adana’da gerçekleştirdik. Geçen yılki bölge toplantılarında Bolu’da bir bölge toplantısı yapmamıştık; ama gayet farkındayız ki Bolululara da bir teşekkür borcumuz var. Onun için Bolu Belediyesini de uzun zamandan sonra yeniden kazanmamızı sağlayan Bolulu kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür anlamında Bolu’da ikinci bölge toplantımızı düzenliyoruz” diye konuştu.

“MİLLET İRADESİ KAVRAMINDAN HİÇ NASİPLENMEMİŞLER”

Konuşmasının devamında Türkiye’nin önemli sorunları olduğunu söyleyen Salıcı, son 1 yıl içinde Türkiye’nin aslında 3 tane seçim geçirdiğini belirterek, “Bir tanesi 24 Haziran genel seçimleriydi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı -bizim tabirimizle başkanlık- seçimleri yapıldı. Ve maalesef Türkiye tek adam rejimine geçti. Sonra 31 Mart Seçimleri yapıldı. 31 Mart Seçimlerinde bizim beklentimiz, vatandaşla hizmet edecek, bu seçimlerin bir yerel seçim olduğu mantığıyla vatandaşa hizmet edecek belediye başkan adaylarının kendi beldesinde, büyükşehire kadar seçilmesiydi. Diğer seçimlerden farklı bir durum oluştu. Yerel seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar geniş bir alanda işbirlikleri oluştu. Karşımızda Cumhur İttifakı ile Adalet Ve Kalkınma Partisi ile MHP vardı. Biz de İYİ Partiyle işbirliği yaptık ve önümüzdeki süreçte vatandaşımıza daha iyi hizmet sunacak olan belediye başkanlarımızı aday gösterdik. Ama gördük ki 2002 yılında iktidara; millet iradesi diye bağırarak gelenler; yolsuzluktan, yoksulluktan, yasaklardan kurtulmak diliyle, söylemiyle iktidara gelenler meğerse millet iradesi kavramından hiç nasiplenmemişler. 31 Mart’ta biz birçok yerde belediye başkanlarımızı seçtik, ama İstanbul seçimlerinin sonucu nedense beğenilmedi. Bize dedikler ki ‘14 bin oyla koskoca İstanbul’un seçimi biter mi?’ ‘Kaç olsun?’ diye sorduk. ‘E şöyle bir 800 bin olursa iyi olur’ dediler. Biz de 800 binden fazla bir oyla İstanbul’u tekrar kazandık” dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ, HALKÇI BELEDİYECİLİĞİ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR”

Bu dönem seçilen Belediye Başkanlarına ağır bir görev düştüğünü vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Salıcı konuşmasında ayrıca, “Bugün seçildiler, 31 Mart’ta seçildiler. Vatandaşa hizmet etmeleri gerekiyor. Vatandaşımızı sosyal demokrat belediyecilikle, halkçı belediyecilikle tekrardan tanıştırmaları gerekiyor. Belki genç nesiller unutmuş olabilirler. Sosyal demokrat belediyeciliğin toplumun en alt kesiminde bulunanların, dar gelirlilerin, işsizlerin, yoksulların yanında olduğunu unutmuş olabilirler. Onlara tekrar sosyal belediyeciliği, halkçı belediyeciliği göstermemiz gerekiyor. Bunun için önümüzde önemli bir fırsat var. Bu fırsat aynı zamanda 2023’te olduğu söylenen yerel seçimlere giderken; yani Türkiye’de tek adam rejimini değiştirme imkanına sahip bir seçime giderken belediye başkanlarımızın yapmış oldukları hizmetler üzerinden, Cumhuriyet Halk Partililerin yapmış oldukları hizmetler üzerinden merkezi iktidardan bir değişimi de sağlayabilecek bir çabanın parçası. Burada bizim örgütümüzün ve belediye başkanlarımızın tam bir uyum içerisinde çalışması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“MÜCADELEYE BİZİM DE DESTEK VERMEMİZ GEREKİYOR”

Konuşmasında küresel iklim krizi konusunda yaşanan gelişmelere de değinen Salıcı son olarak şunları söyledi: “Bugün aynı zamanda küresel iklim krizine karşı okullarda, dünyanın dört bir tarafında gençlerin, öğrencilerin greve gittiği gün. İklimimiz değişiyor, gezegenimiz değişiyor ve maalesef kötüye doğru değişiyor. Bunlar yoksa, yokluğu ortadan kaldırmak, açlığı ortadan kaldırmak mümkün değil. Burada Düzce’den arkadaşlarımız var. Yakın zamanda ağır bir sel felaketi yaşadılar. Karadeniz’in birçok ilinde ağır sel felaketi yaşanıyor ve büyük şehirlerimizde de iklimin değişmesine bağlı sorunlar yaşıyoruz. Bizim bu konuda sosyal demokrat bir parti olarak, çevreye duyarlı, çevreci bir bakış açısına sahip parti olarak bu konuda gerekli duyarlılığı göstermemiz gerekiyor. Topluma da, iktidara da Birleşmiş Milletlere kadar giden süreçte, bütün iktidar ortaklarına küresel iklim krizinin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini anlatmamız ve mücadeleye bizim de destek vermemiz gerekiyor.”