CHP, Danışma Kurulu’nu topladı

Haber: Aysun Beykoz

Kongre sürecine giren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Teşkilatı, Danışma Kurulu toplantısını İl Kültür Turizm Merkezi Salonunda gerçekleştirdi. Toplantıya CHP İl Başkanı Kazım Karsu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İlçe Teşkilat Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelerinin yanı sıra çok sayıda partili de katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını İl Başkanı Kazım Karsu yaptı.

KARSU: “GELECEKTE İKTİDAR İSTİYORUZ”

Karsu toplantıya katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Değerli arkadaşlarım bizim hedefimiz aslında iktidara gelmek, bu ilk basamaklardan bir tanesi gelecekte iktidar istiyoruz. İktidara susadık, sizler de susadınız biliyorum. Bizi yönetenler bugün yarın gitmek üzereler. Bizim ona göre dizayn olmamız, ona göre sağlam durmamız gerekiyor. Bizim kitlendiğimiz hedef iktidar hedefidir. Belediye başkanlığı bir adımdı, o adımı attık. Şimdi sıra iktidardır. Biliyorum herkes yıllardır Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarına susamıştır. Bu susamışlık aynı zamanda işsizlik doğurmaktadır. Kiminle konuştuysam kızının, kendinin işsiz olduğunu söylüyor. Bu bizi çok üzüyor. Biz bunu iktidara geldiğimiz zaman çözeceğiz. Belki belediyede bir kısmını çözeceğiz, eksikliklerimizi tamamlayarak çözeceğiz. Giden belediyelerin bıraktığı fazlalıkları düzelterek, insanları yeniden iş sahibi yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Karsu’nun konuşmasının ardından İlçe Teşkilat Başkanları sahneye çağırıldı. Birer konuşma yapan İlçe Başkanları 31 Mart seçimleri ile alakalı öz eleştirilerde bulunarak Danışma Kurulunun hayırlı olması temennisinde bulundu. İlçe Başkanlarının ardından kürsüye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çıktı.

ÖZCAN: “EN BÜYÜK OY DEĞİŞİMİ BOLU’DA GERÇEKLEŞTİ”

Bundan önce seçimi kaybettiklerinde ne söyleyeceklerini az çok bildiklerini ancak bu kez kazanınca ne söyleyeceklerini bilmediklerini ifade eden Belediye Başkanı Özcan konuşmasında, “Ben AK Parti’nin danışma kurulu toplantısını iple çekiyorum. Ne konuşacaklar ne söyleyecekler, gerçekten çok merak ediyorum. 2018’de 24 Haziran’da İYİ Parti ile bizim oy toplamımız yüzde 34 buçukmuş, AKP ve MHP’nin oy toplamı yüzde 61 buçukmuş. Yani 17 puanlık bir fark var. Biz de 17 puanlık bir artış yapmışız öbür tarafta da 17 puanlık bir azalış var. Açık ve net söylüyorum Türkiye’deki en büyük oy değişimi Bolu’da gerçekleşti. Ben bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten uzun yıllar unutulmayacak bir seçim zaferi elde ettik.

BEYKOZ VE ÇINGI’YA TEŞEKKÜR

Başkan Özcan konuşmasının devamında ise başarıda emeği geçenlere teşekkür etti. Özcan seçim süreci başlangıcında CHP Belediye Başkanı Aday Adayı olan şu an mevcut İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz ve Hüseyin Cahit Çıngı’ya da özel teşekkür etti. Özcan teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Bir teşekkür de aday adaylarımıza yapmak istiyorum. Erhan Beye ve Cahit Beye. Onlar da ‘biz aday adayıydık, neden Tanju bey oldu’ kısmını hiç uzatmadan, sahada bizle birlikte çalıştılar. Özellikle Erhan Beyle aşağı yukarı her günümüz birlikte geçti. Ben kendilerine de bu konuda şükranlarımı sunuyorum, ’önemli olan partinin kazanması’ mesajını tüm topluma verdikleri için.”

“AK PARTİ’NİN MUHALEFETİNE BEN ‘SIFIR’ VERİRİM”

Konuşmasında AK Parti’nin kurulduğundan beri hiç muhalefette olmadığına dikkat çeken Özcan,“Şu anda genelde AK Parti iktidar ama yerelde ana muhalefet partisi. AK Parti refleksleri nasıl olacak, bu yeni duruma ne kadar uyum sağlayabilecekler, neler yapabilecekler? Şu an 4 buçuk aylık bir süre geçti. 4 buçuk ay boyunca AK Partinin muhalefetine bir not ver desen, valla ben sıfır veririm. Bu notu vermeye hakkımız var mı bizim? Bence var, çünkü biz uzun yıllar boyunca muhalefette eğitim gördük. Bir muhalefet partisinin ne yapması gerektiğini heralde AK Partililerden daha iyi biliyoruz. Gerçi farklı bir şey de beklemiyorduk. Bunlar 17 yıldır iktidardalar merkezde, 15 yıldır Bolu’da iktidardalar. İktidarda ne kadar başarılı oldular ki muhalefette başarılı olabilecekler” dedi.

“YEREL SEÇİMLERİN 2023 YILINA KALACAĞINI SANMIYORUM”

Konuşmasının devamında 4 kez milletvekili seçildiğini belirten Başkan Özcan Bolu halkının daha sonra kendisini Belediye Başkanlığı görevine layık gördüğünü söyleyerek ayrıca, “Yedi yıl dokuz ay boyunca 5 mazbata alan tek ben olmuşum. Belediyeyi kazandık ama bir milletvekilini kaybetme uğruna kazandık. Ben, yerel seçimlerin 2023 yılına kalacağını sanmıyorum. 1 yıl içerisinde bir erken yerel seçim olması sürpriz olmaz. Bundan sonra bu tür toplantılarda sayın il başkanımdan sonra, ‘sayın milletvekilim’ diyeceğimiz en az bir arkadaşımız olacak. Ancak hedefi de büyütmemiz lazım. Biz, 4 seçimdir bir milletvekili çıkartıyoruz, ana belediyeyi de aldık, bundan sonra bizim hedefimiz; ilk seçimde iki milletvekili çıkarmak. İnşallah biz çok başarılı olacağız. Ana muhalefet partisi, AK Parti de bu performansla devam ederse zaten bu hedefi gerçekleştirmek çok da zor olmayacak” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2019, 00:12