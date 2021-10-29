CHP Gençlik kolları 98.yıl mesajı



Haber: Erdal Tanrıverdi

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz Türk gençleri Ata'mızın izinde, Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileriyiz.

Başta Bolumuz olmak üzere ülkemin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlarım. 98. Yılımız kutlu olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı sevgi ile anıyorum. Sizlere minnettarız.

Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim etmek üzere kurduğu, kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyetimizin 98'nci yaşı kutlu olsun. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Böylelikle tüm Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Merak etme Atam Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır.