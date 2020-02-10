CHP Gençlik Kolları Başkanı Çakır’dan Kocadağ’a cevap

Haber: Volkan Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) binasında Gençlik Kolları odasının kapısının kilitli olduğu iddiaları üzerine AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bolu AK Parti Gençlik Kolları’nın kapısı tüm gençliğe açıktır. AK Parti Gençlik Kolları ülkedeki bütün gençleri kucaklar ve sahip çıkar” ifadelerini kullanarak CHP’li gençleri AK Parti saflarına katılmaya davet etmişti.

CHP’Lİ GENÇLERDEN CEVAP GECİKMEDİ

Kocadağ’ın paylaşımına CHP Gençlik Kolları, kilitli olduğu söylenen odada yaptıkları açıklama ile cevap verdi. CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada kendilerine yönelik partinin il ve ilçe örgütlerinden herhangi bir diktatöryal tutumun olmadığını belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl ve Merkez İlçe Gençlik Kolları olarak Hakkımızda yinelenen ve partimizin fikirlerine, amaçlarımıza ket vurma çabasına girilmesi bizleri rahatsız etmiştir. Partimizin, İl ve İlçe örgütlerimizin biz gençlere karşı herhangi bir ‘diktatöryal’ tutumu bulunmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, beraber yol yürüdüğünü şarkılarla dile getirip daha sonrasında çıkmaza düşerek beraber yürüdüğü cemaatler tarafından kandırılarak biz Türk gençliğinin torpille adam kayırmayla önünü kesen devletimizi örümcek gibi saran ağ ile mücadele ederek kendini gazi atfedenlerin değil 7 düvele karşı Türk gençlerine güneş gibi doğan karanlıkları aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençleri olarak buradayız ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

“PARTİMİZ İÇERİSİNDE DEMOKRASİYE AYKIRI BİR TUTUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Açıklamasının devamında parti içerisinde demokrasiye aykırı bir tutum veya herhangi bir yaptırımın söz konusu olmadığının altını çizen İl Gençlik Kolları Başkanı Çakır, “Cumhuriyet’imizin kurucu lideri ulu önder Mustafa Kemâl Atatürk’ün fikirlerini, ilkelerini, gençliğe olan umudunu benimsediğimizden partimiz içerisinde demokrasiye aykırı bir tutum veya herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Anadolu’nun topraklarında haykırdığımız Adalet yürüyüşü ile başlayan bu iktidar yürüyüşü, bizlere Martın sonunu bahar yapmıştır! Bu yürüyüşe engel olmak isteyen ama asla engel olamayacaklar ise gazeteciliği tartışma konusu olan kaynağını sosyal medya mesajları ve yorumları olanların haberi üzerine asılsız haberlere devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“BİZLERE TAŞ ATARAK DEĞİL İCRAATLA GÜNDEME GELMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM”

Samet Kocadağ’ın yapmış olduğu paylaşımın ve yapılan haberlerin kendilerini yıpratma ve karalama çabası olduğunu belirten Çakır, “Son zamanlarda sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme gelmemiz AKP il gençlik kolları başkanını rahatsız etmiş olmalı ki bu tarz karalama haberlerle bizi yıpratma çabası içerisine girmiş bulunmaktadır yalnız şunu hatırlatmalıyım ki bu sadece çaba olarak kalacaktır! Gündemde kalma çabalarını anlıyorum ve onlara bizlere taş atarak değil icraatla gündeme gelmelerini tavsiye ediyorum. AKP İl gençlik kolları başkanını odamıza davet ediyorum. Asılsız haberlerden ziyade buraya teşrif ederek yağmurda, karda hiç bir mücadeleden yılmayarak çalışan Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik kolları üyelerinin Atamızın emaneti olan bu ülkenin gelecek genç nesilleri için umut ve özveriyle nasıl çalıştığını kendi gözleriyle görmesini tavsiye ediyorum. Daha önce yayınladığımız bildiriye rağmen parti içi bütünlüğümüzün bozulmasını hedefleyen bu tür söylemleri şiddetle kınıyorum” şeklinde konuştu.

Ayrıca parti binasında bulunan Gençlik Kolları odası içinden fotoğraf çeken CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Çakır ve üyeler sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ’a gönderme yaparak kahve içmeye davet etti.