CHP Gençlik Kolları emekçinin yanında

Haber: Volkan Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Gençlik Kolları üyeleri emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ediyor. Daha önce farklı projeler gerçekleştiren ve birçok vatandaşın büyük takdirini kazanan CHP Bolu Gençlik Kolları şimdi de gecesini gündüzüne katarak çalışan Bolu Belediyesi emekçilerini yalnız bırakmadı. Gölyüzü, Aktaş, Karamanlı, Karaçayır, İzzet Baysal Mahallesi, Kalıcı Konutlar, Sümer ve Borazanlar Mahallerinde çalışmalarını sürdüren Bolu Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yanında olduklarını gösteren CHP Bolu Gençlik Kolları üyeleri çalışanlarla sıcak çaylarını paylaşarak güzel bir gün geçirmelerini dilediler.