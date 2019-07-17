CHP Gençlik Kolları Nutuk Dağıttı

Haber: Esra Öztürk

17 Temmuz Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85.yıldönümünde CHP Bolu Gençlik Kolları İzzet Baysal Caddesi’nde vatandaşlara Nutuk dağıttı. Kısa süre içinde 1000 adet kitap dağıttıklarını belirten Uğurcan Çakır “Bize halkımıza Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ‘ün Nutuk eserini dağıtmamıza vesile olan Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan ‘a teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

“ Yaşa var ol Atatürk!”

85 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya geldiğinde yaşanan o büyük sevinci bugün kendilerinin de yaşadığını ifade eden Çakır “Büyük lider Atatürk, Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez 17 Temmuz 1934 tarihinde Bolu’ya geldi. Bolu halkı, büyük kurtarıcılarını “yaşa, var ol” sesleriyle ve büyük tezahüratlarla karşılamıştır. Bolu, atamızın Bolu’ya ayak bastığı 17 Temmuz gününü bayram günü olarak kabul etti. Bolu halkının büyük coşku ve sevinç içerisinde Atatürk’ü karşıladığı büyük yankı uyandıran ziyaret de olduğu gibi, bizler de bugün aynı coşku ve sevinç ile asırları aşmış bir liderin şehrimize gelişinin yıl dönümünü kutluyoruz. Ve bu mühim günde standımızı sizlerle birlikte açıyor olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Günün ilerleyen saatlerinde belediyemizin bugün için düzenlemiş olduğu çeşitli etkinliklerden hepinize iyi eğlenceler diliyoruz” ifadelerini kullandı.