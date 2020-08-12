CHP Gençlik Kolları’nda görev değişimi

Haber: Volkan Yılmaz

Mart ayında gerçekleştirilen olağan kongre sonrasında yeniden CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Serhat Başkan’ın görevini bırakmasının ardından görevi kimin devralacağı belli oldu. Henüz ilkokul yıllarındayken partiye gelen ve yıllarca parti adına gerçekleştirilen tüm etkinliklerde görev alan, parti içinde çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile bilinen Melih Karagöz CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atandı.

“ÇOK ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM”

Karagöz atamasının ardından yaptığı açıklamada “Ben bu yola girdiğimde daha ilkokuldaydım. Yaşıtlarım oyuncaklarla oynarken ben bayrak asıyordum büyüklerimin peşinden koşturuyordum. Büyüdük bu yaşa geldik. Görev başa düştü geçen seçimde çok çalıştık ve bu çalışmaların sonucunda belediyeye altı oku astık. Şu an çok güçlüyüz ve bu gücü kullanmamız lazım. Daha çok çalışmamız adımızdan söz ettirmemiz lazım. Bu da sahaya inerek halka karışarak olur. Ben çok çalışacağıma söz veriyorum ama bunu tek başıma başaramam. Sizler bugün gibi yarında yanımda olduğunuz sürece eminim ki çok daha iyi bir konumda olacağız. Sizlerden tek bir ricam var Mustafa Kemal için Altı ok için ne olursa olsun savaşalım. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.