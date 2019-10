CHP Gençlik Kollarından Atatürk Posteri

Haber: Volkan Yılmaz

CHP Gençlik Kolları 29 Ekim kutlamaları kapsamında İzzet Baysal Caddesi üzerinde stand açarak vatandaşlara Atatürk posteri ve Türk Bayraklı balonlar dağıttı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da standı ziyaret ederek gençlerle birlikte poster dağıttı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Gençlik Kolları Başkanı Kübra Özcan “Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlamak üzere Bolu Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak bir stand açtık. Burada Bolu halkına Atatürk posterleri dağıtıyoruz. Bizler istiyoruz ki kalbimizde daima en üst köşede yeri olan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her an ve kafamızı çevirdiğimiz her yerde görelim. Bu yüzden hepimizin duvarlarını, panolarını, evlerini, iş yerlerini onun posterleri ile süsleme kararı aldık. Biz çok iyi biliyoruz ki ona olan sevgi, şükran ve minnetimizi ancak onun yolundan ayrılmayarak ve onu bir an bile aklımızdan çıkarmayarak gösterebiliriz. Biz Atatürk'ün gençliğiyiz, birinci vazifemizin Cumhuriyetimizi muhafaza etmek olduğunun daima bilincindeyiz. Onun devrimlerinin ışığında çıktığımız bu yolda, onun izinde yürüyoruz ve yürümeye sonsuza kadar devam edeceğiz. Kendisinin "Benim naçiz vücudum, elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır'' sözünü bir vasiyet olarak kabul ediyor ve Cumhuriyetimizin ilelebet yükselerek yaşaması için canla başla mücadele ediyoruz. Atam huzurla uyusun, bütün umudu olarak gördüğü Türk gençliği bugün, yarın ve daima emanetlerinin yılmaz bekçileri olacak. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun, daim olsun. İyi ki doğdun Türkiye Cumhuriyeti!” ifadelerini kullandı.