CHP Genel başkanı geldi ve gitti

HABER:C.Kutay Aykan

Geçtiğimiz Cuma akşamı İstanbul’dan karayolu ile Ankara’ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilimize sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu akşam yemeği için Bolu’da mola verdi. Kılıçdaroğlu’nun bir saat 15 dakika süren Bolu mesaisinde yanında sadece Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bulundu. Başkan Özcan ile bir saat ilimiz Karacasu beldesinde bulunan bir otelde akşam yemeği yiyerek son gelişmeler hakkında bilgi alan genel başkan 22.15’te ilimizden ayrıldı. Plansız ziyaret il teşkilatı dahil kimseye haber verilmedi.

Haber ekibimiz görüşmenin Tanju Özcan’ın yaygın basına yansıyan son açıklamalarının detayları ile gerçekleştiği bilgisine ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun baş başa yenen yemek sonrasında Özcan’ı, Bolu seçim başarısından dolayı kutladığı öğrenildi.