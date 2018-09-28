Haber: Kasım ŞAHİN

Büyük Abant Otelde düzenlenen 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Bu toplantının bir özelliği Enis Berberoğlu aramızda uzun süredir aramızda yoktu. Duygularını, düşüncelerini aktaracak. Ama sonuçta Enis beyin aramızda olması hepimiz için mutluluk verici bir olay. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim daha önce gazeteciler, milletvekilleri, yazarlar hapse girip çıktılarında onlara telefon ettiğimde şu cümleleri kullandım; kapalıdan yarı açık cezaevine geldiniz. Türkiye’yi bir anlamda yarı açık cezaevine döndürdüler. Enis Berberoğlu’nun taliye oldu ama hala hapiste gazeteciler, avukatlar var. Biz Türkiye’de adaletin, hak ve hukukun olmasını istiyoruz. Hapishaneler tıka basa dolu, hapishanelerin dolu olduğu bir Türkiye’den kimse adalet bekleyemez. Dolayısıyla adalet, hukuk ve hak arayan bütün yurttaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.

BÜTÜN SORUNLARI AŞMAK MÜMKÜN

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin eğitimden tutun tarıma kadar çok sorunu olduğunu söyleyerek, “Pek çok alanda sorun yaşıyoruz. Bütün sorunları aşmak mümkün. Ekonomi konusuna gelince; 2001 krizi yaşanan ülkede krizi aşmak için dönemin hükumeti ağır bedeller ödedi. Yeni bir hükumet geldi 16 yıldır ülkeyi yönetiyor. Üstelik tek başına yönetiyor. Trajikomik olan ise; 16 yıldır Türkiye’yi tek başınıza yöneteceksiniz ve 16 yılın sonunda Türkiye’yi tekrardan bir ekonomik krize iteceksiniz. Tarihten ders almadı derse; 16 yıl önce Türkiye ciddi bir sorun yaşadı. Ekonomik kriz yaşadı. Türkiye bugün ekonomik krizin göbeğinde, 2001’e göre daha ağır krizle karşı karşıya. Bunu aşmak için çok iyi niyetlerle ülkesini seven, herkesin huzur içerisinde yaşamasını isteyen bir başkan olarak bu krizin aşılabileceğini el birliğiyle aşılabileceğini söyledik. 13 madde halinde sıraladığımız uygulamayı başlatın dedik ve Türkiye’nin krizden çıkabileceğini söyledik. Biz sanki 13 maddeyi hiç önermemişiz gibi bize yönelik ağır eleştiriler yapıldı. Bir akıl tutulması lazım. Emin olun anlamakta zorlanıyorum, anlayamıyorum. İyi niyetlerle çözüm öneriyoruz ve ellerinin tersiyle itiyorlar” diye konuştu.

HALKIN AĞIR BEDELLER ÖDEMESİNİ İSTEMEYİZ

Hükumetin yeni açıkladığı program ile ekonomik krizin aşılamayacağını ileri süren Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin ekonomik kriz içerisinde olması hoşumuza gitmez, halkın ağır bedeller ödemesini istemeyiz. Bir program hazırladılar bu programda 16 yılda yapamadıklarını söylüyorlar. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceklerini söylüyorlar. Tam tersini yaptılar bütün dünyadaki kayıt dışı kazanılmış paraları Türkiye’ye çekmek istediler. Şimdi önümüze böyle bir program koymuşlar bu programla Türkiye düzelecekmiş. Bu programla Türkiye düzelmez. Akılcı bir program değil. Ama iki tane çarpıcı çelişkiyi değerli milletvekillerime sunuyorum. 1’incisi 11’inci sayfada diyor ki; kamu maliyetinin en büyük temelleri faiz giderlerinin azalması diyor. Peki hedef bu, faiz harcamalarını düşürmek. Gerçeği yine başka bir yerde aramıyoruz, aynı program 30’uncu sayfa ek tablo 2’de 2019-2020-2021’de ödenecek faizleri anlatıyorlar. 2019, 117 milyar dolar faiz ödeyeceğiz diyorlar, 2020 yılı için 148 milyar faiz, 2021’de ise 178 milyar faiz ödeyeceğiz diyorlar. Hani faiz azalacaktı, kendi içinde çelişen, kendi içinde tutarlı olmayan bir programla karşı karşıyayız. Peki neden bu programa yazıyorsun faiz azalacak diye” şeklinde konuştu.