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18 Eylül 2018 Salı
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    • CHP Grup Başkanvekili bakın ne sordu

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bolu F Tipi Cezaevi'nde sıkça gündeme gelen işkence ve kötü muamele iddialarını gündeme getirdi. Özel cezaevinde yaşanan hak ihlalleri iddialarını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sordu.

    18 Eylül 2018 Salı 07:05
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    CHP Grup Başkanvekili bakın ne sordu
     

    HABER: GÖNÜL OLUTÜRK

     

    Özel, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e Türkiye genelinde kaç cezaevinde toplam kaç adet süngerli oda bulunduğunu ve buna neden ihtiyaç duyulduğunu sordu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e Bolu F Tipi'ndeki hak ihlallerini sordu. Cezaevlerinde insan hakları ihlalleri yaşandığına yönelik yoğun şikayet ve iddiaların yıllardır ülke gündeminde olduğunu belirten Özel, özellikle F tipi cezaevlerinde çeşitli işkence ve çıplak arama iddiaları ile tutuklu ve hükümlülerin bazı haklarının keyfi biçimde engellendiği yönünde yoğun şikayetler olduğunu söyledi.

    Son olarak Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülerin ankesörlü telefon görüşmelerinde sorunlarla karşılaştığını, görüşmek istedikleri kişilerin telefonda tekmil vermemesi durumunda telefonun kesildiği iddiasını aktaran Özel, aynı cezaevinde bazı tutuklu ve hükümlülerin “süngerli oda” olarak tabir edilen hücrelere atıldıkları gibi iddiaların da söz konusu olduğunu ifade etti. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 2014 yılında bir soru önergesine verdiği yanıtta, süngerli oda uygulamasının 1-2 yıl içerisinde yaygınlaştırıldığı bilgisini verdiğine dikkat çeken Özel, “Türkiye genelinde kaç cezaevinde toplam kaç adet süngerli oda bulunmaktadır? Türkiye’de süngerli oda bulunan cezaevleri hangileridir?” dedi. Süngerli odaya neden ihtiyaç duyulduğunu soran Özel, mahkumların süngerli odada bekletilme sürelerinin ortalama ne kadar olduğunu sordu.

    Cezaevlerinde mahkumların ve ziyaretçilerin çıplak aramasına neden ihtiyaç duyulduğunu da soran Özel, Bakan Gül'den şu sorulara yanıt istedi. “Çıplak arama bir istisna mıdır, yoksa tutuklu ve hükümlüler ile ziyaretçilerini yıldırmak ve utandırmak için bir rutin yöntem olarak mı kullanılmaya başlanmıştır? Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 46’ncı maddesinin ikinci fıkrasında çıplak aramanın ‘hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde’ gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Çıplak arama, utanma duygusunu ihlal etmeden nasıl gerçekleştirilmektedir? Cezaevlerinde ankesörlü telefon kullanımı sırasında mahkumların ve görüşmek istediği kişilerin tekmil vermeye zorlandığı, tekmil verilmemesi durumunda telefon görüşmesinin kesilerek iletişim hakkının ihlal edildiği iddiaları doğru mudur?”

    Anahtar Kelimeler: CHP, Grup, Başkanvekili, Özgür, Özel

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