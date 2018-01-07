banner133

banner101

07 Ocak 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • CHP İL KONGRESİNE ÇINGI DAMGASINI VURDU

    CHP İL KONGRESİNE ÇINGI DAMGASINI VURDU

    07 Ocak 2018 Pazar 11:19
    Bu haber 422 kez okundu
    CHP İL KONGRESİNE ÇINGI DAMGASINI VURDU

    CHP Bolu 36’ıncı İl Kongresi Köroğlu sofrasında gerçekleştirildi. İl Kongresi öncesi CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı kongresi gerçekleştirildi ve Tahsin Mert Karagöz yeniden bu göreve layık görüldü. Genç Başkanı yürekten kutluyorum. Karagöz, İl Kongresinde de divan kuruluna seçildi ve bir de konuşma yaptı.

    Karagöz öyle bir konuşma yaptı ki salon bir anda inledi. Sese tonuna hakim ve katılanlara da öyle güzel hitap da bulundu ki, alkışlar kulakları çınlattı. Genç Başkana görevinde başarılar dilerim.

    Gelelim CHP İl Kongresine, kongre öncesi salonda büyük bir sessizlik hakimdi. Hiç mi hiç kongre heyecanı yoktu. Küskünler, küskünlüklerini bu kongre öncesi alenen gösterdiler. Sıra konuşmalara geldi. Kürsüye CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan geldi ve özellikle AKP iktidarına vurdukça vurdu. Konuşmasının son bölümünde de Özcan, parti içerisindeki küskünlükler ve kavgalar olduğunu resmen itiraf etti. Bundan sonra kavgalar olmasın dedi. Hatta bu kavgaları AKP hükümetini düşürünceye kadar unutalım dedi. Ricada bulundu. Tayyip’i iktidardan indirelim sonra yine kavga ederiz açıklamasını yaptı. Bu sırada Özcan’ın gözleri salonun orta kısmında oturan ve il başkanlığı için aylar öncesinden adı geçen Cahit Çıngı’ya doğru kayınca, Çıngı kendisini tutamayarak; “Bana bakma, bana bakma” diye bağırarak salonu resmen inletti. Kimileri alkışladı, kimileri tebessüm etti, kimileri ise suskunluğunu korudu.

    Kongreye resmen Cahit Çıngı damgasını vurdu. Olaylar bununla da bitmedi. Hırsını alamayan Kongre Delegesi olan Çıngı, divan başkanlığında söz alarak konuşma talebinde bulundu. Talep kabul gördü ve Çıngı kürsüye geldi. Geldi ama öyle bir geldi ki herkes buz kesti. Çıngı üzerinde; “Adalet, Kazım Baba” yazılı tişörtü, kürsüde bulunan CHP bayrağının üzerine asarak, kelimeleriyle, sözleriyle Başkan Karsu’yu eleştiri yağmuruna tuttu. Ama kendisine Kazım Baba demekten de geri kalmadı. Çıngı konuşması bitirdi, eline de tişörtü alarak Kazım Başkanın oturduğu yere gidip önce tişörtü açıp Karsu’ya gösterdi ve sonra da öpüşerek, protokolden uzaklaştı ve sonra da salonu terk etti.

    Bir ara adaylığı konuşulan Mehmet Karakaya’da olaylara müdahil oldu ve Divan Başkanına; “Neden blok liste kararı aldırdınız. Çarşaf listenin ne zararı vardı” diyerek, tepki gösterdi. Blok liste ile kongreye gidilip gidilmemesi konusunda oylama yapıldı. Çoğunluk blok oylama isterken bir tek Cahit Çıngı, el kaldırarak hayır demesi de gözlerden kaçmadı. Çıngı’nın açıklamalarına karşın Başkan Karsu tekrar kürsüye geldi. Herkes sert tepki gösterecek diye beklerken, Karsu tam aksine birlik ve beraberlikten bahsedip, son yıllardaki konuşmalarının aynısını tekrarladı. Çıngı’ya yönelik tek bir kelime dahi söylemedi. Küskünlüklerle başlayan kongre küskünlüklerle ve birçok soru işaretleriyle sona erdi. Kongrede en güzel olay ise Umut Oran’ın müthiş konuşması ve geleceğin çağın dünyasıyla ilgili bilimsel açıklamaları oldu. Bunun yanı sıra Demokrat Parti İl Başkanı Ali Öztürk, İyi Parti Bolu Kurucu Başkanı Mehmet Aydın, Kurucu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile Yönetim Kurulu üyesi Mehlika Arıkan’ın katılımlarıydı. Kongre CHP’ye ve Bolu’ya Hayırlı uğurlu olsun.

    Anahtar Kelimeler: CHP, İL, KONGRESİNE, ÇINGI, DAMGASINI

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BUĞDAY TOHUMU SAĞILAN TARLADAN ARPA ALAMAYIZ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİVİL SİLAHLI GÜCÜN KANLI KÖKÜ...
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MAHZUNİ YE SAYGI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BOZKURT – LOTUS OLAYI UNUTULMASIN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Hayallerini Kastamonulular Gerçekleştiriyormuş…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu EN ÇOK SİZ ÇALIŞMALISINIZ!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İhale out Proje in
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllık Bilanço
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SİYASİ MEVTALAR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit 2018 de…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 2018 Yılına girerken
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Köşemizden
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109