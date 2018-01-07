CHP Bolu 36’ıncı İl Kongresi Köroğlu sofrasında gerçekleştirildi. İl Kongresi öncesi CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı kongresi gerçekleştirildi ve Tahsin Mert Karagöz yeniden bu göreve layık görüldü. Genç Başkanı yürekten kutluyorum. Karagöz, İl Kongresinde de divan kuruluna seçildi ve bir de konuşma yaptı.

Karagöz öyle bir konuşma yaptı ki salon bir anda inledi. Sese tonuna hakim ve katılanlara da öyle güzel hitap da bulundu ki, alkışlar kulakları çınlattı. Genç Başkana görevinde başarılar dilerim.

Gelelim CHP İl Kongresine, kongre öncesi salonda büyük bir sessizlik hakimdi. Hiç mi hiç kongre heyecanı yoktu. Küskünler, küskünlüklerini bu kongre öncesi alenen gösterdiler. Sıra konuşmalara geldi. Kürsüye CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan geldi ve özellikle AKP iktidarına vurdukça vurdu. Konuşmasının son bölümünde de Özcan, parti içerisindeki küskünlükler ve kavgalar olduğunu resmen itiraf etti. Bundan sonra kavgalar olmasın dedi. Hatta bu kavgaları AKP hükümetini düşürünceye kadar unutalım dedi. Ricada bulundu. Tayyip’i iktidardan indirelim sonra yine kavga ederiz açıklamasını yaptı. Bu sırada Özcan’ın gözleri salonun orta kısmında oturan ve il başkanlığı için aylar öncesinden adı geçen Cahit Çıngı’ya doğru kayınca, Çıngı kendisini tutamayarak; “Bana bakma, bana bakma” diye bağırarak salonu resmen inletti. Kimileri alkışladı, kimileri tebessüm etti, kimileri ise suskunluğunu korudu.

Kongreye resmen Cahit Çıngı damgasını vurdu. Olaylar bununla da bitmedi. Hırsını alamayan Kongre Delegesi olan Çıngı, divan başkanlığında söz alarak konuşma talebinde bulundu. Talep kabul gördü ve Çıngı kürsüye geldi. Geldi ama öyle bir geldi ki herkes buz kesti. Çıngı üzerinde; “Adalet, Kazım Baba” yazılı tişörtü, kürsüde bulunan CHP bayrağının üzerine asarak, kelimeleriyle, sözleriyle Başkan Karsu’yu eleştiri yağmuruna tuttu. Ama kendisine Kazım Baba demekten de geri kalmadı. Çıngı konuşması bitirdi, eline de tişörtü alarak Kazım Başkanın oturduğu yere gidip önce tişörtü açıp Karsu’ya gösterdi ve sonra da öpüşerek, protokolden uzaklaştı ve sonra da salonu terk etti.

Bir ara adaylığı konuşulan Mehmet Karakaya’da olaylara müdahil oldu ve Divan Başkanına; “Neden blok liste kararı aldırdınız. Çarşaf listenin ne zararı vardı” diyerek, tepki gösterdi. Blok liste ile kongreye gidilip gidilmemesi konusunda oylama yapıldı. Çoğunluk blok oylama isterken bir tek Cahit Çıngı, el kaldırarak hayır demesi de gözlerden kaçmadı. Çıngı’nın açıklamalarına karşın Başkan Karsu tekrar kürsüye geldi. Herkes sert tepki gösterecek diye beklerken, Karsu tam aksine birlik ve beraberlikten bahsedip, son yıllardaki konuşmalarının aynısını tekrarladı. Çıngı’ya yönelik tek bir kelime dahi söylemedi. Küskünlüklerle başlayan kongre küskünlüklerle ve birçok soru işaretleriyle sona erdi. Kongrede en güzel olay ise Umut Oran’ın müthiş konuşması ve geleceğin çağın dünyasıyla ilgili bilimsel açıklamaları oldu. Bunun yanı sıra Demokrat Parti İl Başkanı Ali Öztürk, İyi Parti Bolu Kurucu Başkanı Mehmet Aydın, Kurucu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile Yönetim Kurulu üyesi Mehlika Arıkan’ın katılımlarıydı. Kongre CHP’ye ve Bolu’ya Hayırlı uğurlu olsun.