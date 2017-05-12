Haber; AYSUN BEYKOZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de sonucu merakla beklenen mahkemenin karar duruşması bugün gerçekleşti. Mahkemenin verdiği kararla CHP İl Yönetimine kayyum atandı. İl Yönetimi ile Merkez İlçe Yönetimi arasında başlayan kavga mahkemede devam etmiş ve İl kongresinin iptali için Merkez İlçe delegeleri mahkemeye başvurmuştu. Merkez İlçe delegelerinin oyları olmadan seçilen İl Yönetiminin düşmesini isteyen Merkez İlçe Delegelerinin 2 yıldır devam eden mücadelesi bugün sonuçlandı. Bolu Adliyesinde görülen davanın karar duruşmasında Mahkeme İl Yönetime kayyum atanmasına karar verdi. Atanan kayyum 45 gün içerisinde seçime giderek CHP’nin yeni İl Yönetimi belirleyecek. Bu kararla birlikte Kazım Karsu Başkanlığında ki İl Yönetimi düşerken, CHP’nin yeni İl Başkanı ve yönetiminin 1 ay içerisinde belirlenmesi bekleniyor.

CHP İl teşkilatını 45 gün içerisinde seçime götürecek kayyım heyeti ise parti üyesi olan Cemal Bakan, İsmail Uludağ ve Selma İşbilir isimlerinden oluştu.