Haber: BMA

CHP Bolu Örgütü Parti içi eğitim sonunda katılımcı gruplar ile toplum yararına yeni bir sosyal proje geliştirdi. CHP Bolu Örgütü Karacaağaç mahallesinde ekonomik nedenlerle ekilmeyen tarlaya yulaf ekti. Tarım arazilerinin kullanımı sağlamak için çiftçiye, mazot ve tohum desteğinin sağlandığı projeye yöre halkının ilgisi oldukça yüksekti. Çiftçi’ye mazotu 1,50 TL’den verdiğin zaman ve tohum desteği sağlandığında boş bırakılan tarım alanlarının tekrar ekilebileceği vurgusunun yapıldığı proje çalışmasına üyelerle birlikte CHP İl Başkanı Kazım Karsu, Proje Danışmanı Tülay Özçelik, Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın da eşlik etti.

BAŞKAN ROZETİ TARLADA TAKTI

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Parti üyesi olan çiftçi Mithat Karadağ’a ise rozetini ekim yapılan tarlada taktı. Ayrıca Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Kazım Karsu şöyle dedi; “Ak parti hükümeti tarım alanlarını hızla imara açtığı için tarım bitti. Köylü, mahsulü para etmediği için tarlasını ekmek istemiyor. Devletten destek alamıyor. Tarım ürünleri bitti, hayvancılık bitti. Eti, samanı yurtdışından alıyoruz. Köyleri mahalle yaptınız, köylü ne ekip ne satacak. Geçimini nasıl sürdürecek? Para kazanamadığı için ekmekten vazgeçtiği tarlalarda biz örnek teşkil etmesi için bu projeyi uyguladık. İktidara gelirsek çiftçimiz için ürettiğimiz tarım politikalarını hızla hayata geçirip kendi kendine yeten ülke haline gelebileceğimizin bilinmesini isterim. Köylümüze, çiftçimize ucuz mazot, gübre, planlanmış üretim, kooperatifleşmiş, örgütlenmiş ürünü pazarlayabilen üretici olması için destek oluyoruz. Cumhuriyet halk partisi her zaman halkın ve üretenin yanındadır.’’

Proje Danışmanı Tülay Özçelik ise ‘’projeye destek veren, uygulama aşamasında bizimle birlikte olan üyelerimize başkanımıza teşekkür ederim’’dedi.