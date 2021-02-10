CHP Lideri esnafların derdini dinleyecek

Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere 11 Şubat Perşembe günü(yarın) ilimiz Bolu’da olacak. Saat 11.00’de ilimize gelmesi beklenen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı Bolu Belediyesi olacak. Programına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaretle başlayacak olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Yukarı Çarşı’ya geçerek esnafları ziyaret edecek. Esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyecek olan Kılıçdaroğlu, saat 14.00’te Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenecek programa katılacak.

Kılıçdaroğlu burada İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun Bolu programına çok sayıda CHP Milletvekilinin de eşlik edeceği öğrenildi.