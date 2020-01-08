CHP Meclis Üyelerinden Hızlı Trene destek

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partili İl Genel Meclisi Üyeleri, son günlerde Bolu kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlayan Yüksek Hızlı Tren konusuyla alakalı basın toplantısı düzenlediler. CHP İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısına CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, Üyeler Eyüp Beşli, Erdal Tombak, Alaattin Karadoğan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ”

Açıklamayı grup adına İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz yaptı. Partiler üstü bir konu olduğu ve özne Bolu olduğu söz konusu olunca açıklama yapma gereği duyduklarını belirterek konuşmasına başlayan Erhan Beykoz açıklamasında, “Bildiğiniz gibi daha önce gündeme gelmesi ile birlikte büyük bir kamuoyunun oluştuğu Yüksek Hızlı Tren konusu son zamanlar tekrardan başta Düzce’de olmak üzere ilimizde de yankı uyandırmaya başladı. Ülkemizin iki büyük metropolü İstanbul-Ankara arasında yapılması planlanan Yüksek Hızlı Tren Hattının Düzce-Bolu-Gerede hattı üzerinden geçmesi için biz de Cumhuriyet Halk Partili Bolu İl Genel Meclisi üyeleri olarak elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi.

“BOLU’NUN GELECEĞİNDE ÖNEMLİ BİR ETKEN OLACAKTIR”

Açıklamasının devamında, “Turizm kenti olma yolunda önemli bir yapı taşı olacak bu projeyle ilimiz gelecekte gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan büyük bir kalkınma yaşayacaktır” diyen Beykoz ayrıca, “Yüksek Hızlı Tren Hattının Bolu’dan geçmesi ile birlikte büyükşehirlere ulaşım hızlı ve kolay hale gelecek ve böylelikle ilimiz daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlama fırsatı bulacaktır. Bolu’muzun babası büyük hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal’ın en büyük eserim dediği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin daha çok öğrenci tarafından, hatta bilim insanları tarafından tercih edilmesi adına da bu proje elzemdir. Öyle ki üniversitemizin nüfusu arttıkça ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı canlanacak bu da Bolu’nun geleceğinde önemli bir etken olacaktır” diye konuştu.

“BUGÜN İTİBARİYLE ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ”

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Beykoz konuşmasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: “Her şeyi bir kenara bırakacak olursak yüksek hızlı tren hattı projesinin ilimizi de kapsaması Bolu’nun geleceğidir. Bolu’nun geleceği için gereken ne varsa yapmak burada yaşayan, burada ekmeğini kazanan, burada nefes alan herkesin boynunun borcudur. Bu konuda İl Genel Meclisi üyeleri olarak hemen gerekli adımları atmaya başlıyoruz. Başta Bolu Valisi Ahmet Ümit olmak üzere, Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ile Arzu Aydın’ı, hatta başarılı bir kariyere sahip Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’i bir an önce harekete geçirmek için bugün itibariyle çalışmalara başlayacağız. Bu tren kaçmaz! Bolu bu treni kaçırırsa turizm kenti, sanayi kenti, tarım kenti ve öğrenci kenti olma hayallerimiz en az bir 10 sene daha ötelenecektir. Bu konuyu tüm Bolu kamuoyunun görüşüne sunuyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2020, 15:24