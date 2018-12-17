Haber: BMA

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Aksoy, Erhan Beykoz, Sabri Güngör, Sami Özdemir ve İbadi Mamur Yukarı Çarşı Arasta Projesi ve esnafların sorunlarıyla alakalı bir basın toplantısı düzenledi. CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, İl ve İlçe yöneticilerinin de katıldığı CHP Bolu İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Meclis Üyeleri adına konuşan CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz açıklamasına, “Tarihi koruyalım diye ülkemizin çoğu ilinde olduğu gibi Bolu’da da Başkan Alaaddin Yılmaz tarafından 2010-2011 yıllarında başlatılan çalışma, maalesef fiyatlardaki çeşitli farklılıklarla esnafa yıkılmaya çalışıyor” diyerek başladı.

“3 KATI FİYATLARA ÇIKMASI ŞAŞIRTICIDIR”

Beykoz açıklamasının devamında, “Çalışma öncelikle Bolu Mimarlar Odası öncülüğünde 2010-2011 yıllarında gerçekleştirildi. Çalışmanın özü, ‘sokak sağlılaştırma projesi’ adı altındaydı. Projenin amacı ise, Yukarı Çarşı Aras’ta Projesi adı altında Bolu’nun Tanıtımı, Tarihi Dokunun korunması ve Bolu Turizmine katkı sağlamaktı. Mimarlar Odası yaptığı çalışmanın bedelini almış, Anıtlar Yüksek Kurulundan yapılan proje geçmeyince, benim ısrarlı isteğimle para iade edilmişti. Sonraki yıllarda, İzmir’den bir teknik heyetle çalışmalar yaparak, üstelik ücretleri de ödenerek yeniden Anıtlar Yüksek Kuruluna gönderildi. İzmir ekibin yaptığı 2-3 farklı projede onay alamayınca, belediyenin kendi yaptığı çalışma ile ihaleye çıkıldı! Proje özellikle iktidarın gücüyle esnafa yük olmadan belediyemiz, turizm bakanlığı, üyesi olduğu belediyeler birliği ve tarihi kentler birliğinden destekle gerçekleşmesini bekledik. Urfa, Gaziantep gibi şehirlerde bu tip projeler esnafın cebinden para çıkmadan yapıldığını da biliyoruz. Yapım, imalat ve restorasyonun bu şekilde yapılacağını bilen Yukarı Çarşı esnafımız ve vatandaşlar da projeye destek oldular. Projede esnafın sadece kendi işleri olan elektrik, su ve küçük değişimleri cebinden çıkacağını düşündüler. 8 yıl önce başlayan, bitirilemeyen projenin, ekonominin ülke genelince zor şartlara geldiği anda ihaleye çıkması, üstelik normal şartların 3 katı fiyatlara çıkması şaşırtıcıdır” dedi.

KABUL EDİLEMEZ

İmalat bedelinin belediye ve yüklenici tarafından esnaflara 3 farklı tahakkuk olarak gönderilmesi sebebiyle, kafa karışıklığı yaşandığını belirten Erhan Beykoz açıklamasının devamında şunları söyledi: “3 ayrı dönemde 3 ayrı fiyatın gönderildiği yetmiyor gibi, ülkemizde ilk defa esnaf başı 1.980 TL doğalgaz ücreti ve % 20 belediye payı denilerek adeta esnaf sömürülmek isteniyor. İstenilen paraların esnaflarımız tarafından ödenebilmesi mümkün değildir. Burada çözüm, gerçek maliyetin % 20 olan kısmının esnaftan alınmasıdır. Geri kalan yapım ücretinin ise, Unesco, Kültür Bakanlığı, Tarihi Kentler Birliği ve Belediyeler Birliğinden tahsil edilmesi olacaktır. Çok iyi biliyoruz ki, kuruldukları günden günümüze üyesi olduğumuz bu birliklere ciddi paraları aidat adı altında ödemekteyiz. En önemlisi de, iktidara sahip olan belediyenin ekonominin dibe vurduğu bu günlerde, esnafımıza destek olmak yerine ekonomik darbe vurmaya çalışmasıdır. Bu kabul edilemez. Bizim esnafımız bu parayı ödemek zorunda değildir ve mahkeme yolu ile gerçek rakamları görüp, % 20 civarını ödemelidir. CHP olarak esnafımızın dün olduğu gibi bu günde yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.”

“CEVAP ALANA KADAR SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Beykoz son olarak ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalara da değinerek, “Saygıdeğer Bolu Halkı adına geçtiğimiz hafta yaptığımız açıklamada sorduğumuz geri dönüşümde görevi kötü kullanarak Bolu Halkının yaklaşık 1milyon 300 bin lirası ile ilgili Boluspor Kulübü, belediye başkan vekili ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’dan açıklama bekliyoruz. Ayrıca yine geçtiğimiz günlerde arşiv yangını ile gerçek ve doyurucu bir açıklama neden yapılmamaktadır. Sorularımıza cevap alana kadar sormaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.