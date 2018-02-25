Haber: Semih Baykal

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından Mengen’deki AİBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün Bolu merkeze alınacağı yönünde kamuoyunda duyulması üzerine başta Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ve beraberindeki Mengenliler ayaklanarak rektörlüğe gelmiş ve rektör Alişarlı ile toplantı yapmışlardı. Yapılan toplantıdan olumlu bir yanıt alınamaması üzerine Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mengen’e döner dönmez belediye binası önünde bir imza kampanyası başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Teşkilatı ve Milletvekili Tanju Özcan’da hafta sonu Mengen’e giderek imza kampanyasına destek oldu.

“BUNLAR KOLAY KAZANILMADI VE BUNLARI DA ÇOK KOLAY VERMEYİZ”

Belediye Binası önüne kurulan stant da ilk olarak Belediye Başkanı Turhan Bulut İlçe halkına seslenerek şunları söyledi; “İlçemizde bulunan sivil toplu kuruluşları, Fakülte yaptırma derneğinin büyük emekleriyle 2012 yılından bu yana eğitim vermekte olan Gastronomi ve Mutfak Bölümü maalesef Mengen’den alınmak isteniyor. Bunlar kolay kazanılmadı ve bunları da çok kolay vermeyiz. Mengen’de tüm siyasi partilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin başkanlarıyla beraber kurmuş olduğumuz bu platformun açmış olduğu imza kampanyasına bütün halkımız içten destek veriyor. Biz tüm siyasi partilerin Milletvekillerini Mengen’e, Mengenlilerin bu önemli sorununa sahip çıkmak ve bu sorunu çözmek adına davet ettik. Bu davetimize katılan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve il örgütümüze tüm halkımız adına teşekkür ediyorum.”

“HERKESİ BU DAVAYA SAHİP ÇIKAMAYA DAVET EDİYORUM”

Siyaset gözetmeden Gastronomi ve Mutfak Bölümünün Mengen’de kalması için herkesin destek olması gerektiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Parti Bolu İl Başkanı H. Kazım Karsu; “Siyaset gözetmeden bir ildeki, yerleşim beldesindeki Üniversiteler, o yörenin yüz aklarıdır. Bu üniversiteyi kuranlardan Allah razı olsun. Önümüzdeki gelecek nesillere armağan için merhum İzzet Baysal büyük yatırımlar yapmıştır. Bunlardan bir tanesi de Mengen’deki okulumuzdur. Bunların değerini siyaset gözetmeden korumak ve kollamak hepimizin görevidir. Herkesi bu davaya sahip çıkamaya davet ediyorum. Herkesin bu kampanyaya imza atmasını bekliyorum” diye ifade etti.

“BU ÜNİVERSİTE SAYESİNDE BOLU GELİŞTİ, MENGEN GELİŞİYOR”

Gastronomi ve Mutfak Bölümünün Mengen’den sosyal imkanların az olduğu gerekçesiyle alınmak istemesinin kocaman bir yalan olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise; “Burada Mengen esnafının ve Mengen halkının istemediği bir şey yapılmaya çalışılıyor. Üniversite Rektörümüz yeni geldi. Ancak bazı öğretim görevlileri içim hafta bir gün Mengen’e gelmek zor geliyor. O yüzden buradaki bölümü kapatalım ve Bolu’ya alalım istiyorlar. Gerekçe olarak ta Mengen’de sosyal imkanın az olduğunu gösteriyorlar. Bu kocaman bir yalan. Mengen’deki öğrenci sayısına göre buradaki kafeler, pastaneler ve restaurantlar son derece yeterli. Öğrencilerle konuşuyoruz ve onlar Mengen’den mutlu olduklarını söylüyorlar. Şimdi o zaman aynı mantıkla şunu mu yapalım, Bolu Merkezde de Ankara ve İstanbul’a oranla sosyal imkanın az olduğundan şikayet eden bazı öğrenciler var. O zaman bizde Bolu’daki fakülteleri kapatıp Ankara ve İstanbul’a mı taşıyalım? Böyle bir mantık olabilir mi? Bu üniversite sayesinde Bolu gelişti, Mengen gelişiyor. Biz istiyoruz ki, tüm ilçelerimize fakülteler dağıtılsın ilmimiz topyekun gelişsin” şeklinde konuştu.

“SİZLER DİK DURUN”

Konuşmasının devamında Mengen halkına bu konu da dik durmaları gerektiğini de söyleyen Özcan; “

Zamanında Adliyenizi de kapatmak istediler. Ancak burada tüm siyasi partiler ve halk olarak dimdik durdunuz ve kapatılmak istenilen Adliyeyi kapattırmadınız. Bugünde aynı kararlılığı sizler de görüyorum. Sizler dik durun ve bizler temsilcileriniz olarak bu konuyu yukarılara da taşıyacağız” dedi.

“MENGEN HALKINA, GASTRONOMİ BÖLÜMÜNE SAHİP ÇIKIN”

Son olarak Özcan, Ak Partili Milletvekillerine bu kampanyaya destek olmaları için çağrıda bulunarak; “Bu siyaset üstü bir meseledir. O anlamda bunu siyaset meselesi yapmadan mümkün olan en yüksek noktalara taşıyacağız. Ancak burada bizim çabamız yetmeyebilir. O yüzden AK Partili Milletvekili arkadaşlarıma da sesleniyorum. Lütfen sizde gelin ve Mengen halkına, Gastronomi bölümüne sahip çıkın.”

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Teşkilatı ve Milletvekili Tanju Özcan, Pazar yerini, ilçe esnafını tek tek gezerek kampanyaya destek olmaları için çağrıda bulundu ve kahvehanelerde imza topladı.