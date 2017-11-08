Haber: Kasım ŞAHİN

CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ile yönetim ilk icraat olarak Ata’nın huzuruna çıkıp çelenk sundular. Yönetim daha sonra Bolu’nun babası unvanını alan İzzet Baysal’ın Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde bulunan anıt mezarına giderek bir buket çiçek bırakıp dua ettiler.

2019 seçimlerinde Bolu’da Cumhuriyet Halk Partisini belli bir noktaya taşıyacağına inandığını belirten Türkoğlu; “Cumhuriyet halk partisinin 4 Kasımda yaptığı kongre daha öncesinde oluşan bir uzlaşı delege listesinin devamı niteliğindeydi. Biliyorsunuz partimiz bundan önceki süreçte Bolu İl örgütü olarak ne yazık ki bütün partililerimizi istisnasız bütün partililerimizi üzen bazı sıkıntılı süreçler yaşadı. Önümüzdeki süreç 2019 genel ve yerel seçimleri ülke olarak sıkıntılı günlerden geçtiğimiz için çok önemli. Partimizin o sürece iyi hazırlanması için partinin ileri gelenleri tarafından, partiye emek verenler tarafından bir uzlaşı adayı üzerinden gidilsin diye düşünce oluştu. Bunun neticesinde de kongremiz gerçekleşti. Yönetim kurulu üyelerimiz parti içerisindeki dengeler gözeterek yeni yüzlerden, partiye emek verecek arkadaşlardan oluştu. Bu kadronun ben 2019 seçimlerinde Bolu’da Cumhuriyet Halk Partisini belli bir noktaya taşıyacağına inanıyorum. Kongrenin de tek adaylı olmasından dolayı ve aynı gün e yazık ki hepimizi gerçekten çok üzen şehit yüzbaşımızın cenazesinden dolayı biraz sönük geçtiğini kabullenmek gerekiyor. Ama partimizin üzerindeki bu ölü toprağını atıp en kısa zamanda Bolu’da partimize yakışır bir heyecanla çok aktif siyaset üreteceğine inanıyorum. Bu inançla da işte bugün mazbatamızı aldık. Göreve başladık. Umut ediyorum ki hem bolumuza hem de ülkemize hayırlı çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.