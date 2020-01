CHP Merkez İlçede 2.Türkoğlu dönemi

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Teşkilatında 2 adayın yarıştığı Merkez İlçe Başkanlığı kongresi saat 12.00'de başladı. Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda başlayan kongreye 406 delege katıldı. Partililerin yoğun olarak katıldığı kongrede salon tamamen dolmuş halde. Blok listeyle yapılması kararı alınan seçimde konuşmalar sona ererken oylamaya geçildi. Oylama saat 17.00’ye kadar sürecek.

ÖZCAN: “SEÇİLEN KİŞİNİN YANINDA OLACAĞIM”

Kongrede seçim öncesi konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partililerine birlik ve beraberlik mesajı verdi. İlk kez galibiyetin ardından bir kongre yaptıklarını söyleyen Özcan, "Birlikte olunduğu zaman nasıl kazandığımızı çok yakın bir dönemde gördük. Burada iki değerli kardeşim başkanlık için yarışıyor. Kim seçilirse seçilsin ben seçilen kişinin yanında olacağım. Bu kongreden kazanan Cumhuriyet Halk Partisi çıkacak" dedi.

KARSU: “BİNDİĞİNİZ AĞAÇLARA DARBE VURMAYIN”

Kongrede konuşan CHP İl Başkanı Kazım Karsu ise, “Bugün burada bir arkadaşım kazanabilir, diğer arkadaşım da kaybedebilir. Bunlar demokrasinin bir gereğidir. Eğer demokrasiyi istemiyorsak Tayyip Erdoğan’a söyleyecek sözümüz yoktur. Burada herkes adabı dahilinde kürsüde her şeyi söyleyebilir. Cumhuriyet Halk Partisinin yüz yıllık geçmişi vardır Osmanlı Devrinden, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar. Bugün de sizler varsınız değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin temsilcileri sizlersiniz. Siz yarının milletvekillerini, il başkanlarını, ilçe başkanlarını, genel başkanlarını seçeceksiniz” dedi.

Kazım Karsu konuşmasında ayrıca şunları söyledi: “Emniyet müdürlüğüne bu yaşta ifade veriyorum. İçimizdekiler sabotaj yapıyorlar. Bu partiye kim ihanet ederse bu partide duramaz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aman ola ki bindiğimiz ağaçlara darbe vurmayın.”

TÜRKOĞLU: “SONUÇ NE OLURSA OLSUN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM”

Karsu’nun ardından kürsüye gelen Merkez İlçe Başkanı Adayı Ersan Türkoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Değerli dostlarım ben sonuna kadar Kemalist, Atatürkçü bir genç olarak sizlerle beraber bugün ülkemizin sürüklendiği çıkmazdan kurtulmak için mücadele vermeye hazırım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hem uluslararası alanda yalnız hem de içerde Arap kültürüne doğru mahkumlaştırılmaya gidiyor. Şunu özellikle ifade ediyorum; din değil, Arap kültürü. Bizim kültürümüzde, inancımızda kadınımız her zaman baştacıdır. Ama kadınımız özellikle gitgide içine kapanık bir hale doğru sürükleniyor. Daha düne kadar ‘Küçük Moskova’ denilen Kıbrıscık’a bir ziyaret gerçekleştirdim. Orada önceden Cumhuriyet Halk Partili olduğunu bildiğimiz bir aileye misafir oldum. Misafir olurken şunu gördüm, kadın erkeğin bulunduğu yerde yoktu. Sofraya yemekleri eşi mutfaktan getirdi. Bu bizim geleneğimizde, göreneğimizde olmayan bir şey. O yüzden bizler, yani Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partililer ideolojik bir mücadele vermek durumundayız. Bu ideolojinin temeli Anadolu halklarının oluşturduğu kültür ve ahlak yapısıdır. Bugün buradan çıkan sonuç her ne olursa olsun, benim çoluğumun çocuğumun geleceği için, benim gibi düşünen insanların geleceği için ben mücadeleye devam edeceğim. Kazanan arkadaşım kim olursa olsun. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Aday olan diğer arkadaşıma başarılar diliyorum.”

UÇ: “ALTI OK BENİM İÇİN BİR İDEOLOJİDEN ÖTEDİR, BİR SEVDADIR”

Türkoğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye çıkan Merkez İlçe Başkan Adayı Çetin Uç konuşmasına, Nazım Hikmet’in Davet adlı şiirini okuyarak başladı. Merkez İlçe Başkan Adayı Çetin Uç konuşmasının devamında salonu dolduran partilileri selamlayarak, “Birçoğunuz beni yakından tanıyor. Çünkü ben bu partide büyüdüm. Sizlerle birlikte yeri geldi kışın ayazında, yeri geldi yazın sıcağında bu sokaklarda birlikte seçim çalışması yaptık. Kapı kapı dolaştık, broşür dağıttık, bayrak astık. Sizler kimi zaman benim annem, ablam oldunuz; kimi zaman amcam, ağabeyim, kardeşim oldunuz. Ben sizin yanınızda, sizin dizinizin dibinde, sizinle beraber büyüdüm. Ben sizin bu toprakların, Bolu Dağının, Köroğlu Tepesinin, Bolu Ovasının çocuğuyum. Bugün burada yarım kalan sevdamızı tamamlamak için işte karşınızdayım, buradayım. Altı ok benim için bir ideolojiden ötedir, bir sevdadır. Demokrasinin kazanımları ile birlikte hep beraber daha güzel bir Bolu için sizlerden onay istiyorum. Gelin el ele verelim, hep beraber yönetelim. Gelin hep beraber gelecek yarınlara koşalım, gelin bir orman gibi kardeşçe yaşayalım” dedi.

“AKP ZİHNİYETİNİ SÖKÜP ATMAK İSTİYORUZ”

Uç ayrıca, “31 Mart Yerel Seçimlerinde Bolu’da yıkılmaz denen kaleyi hep beraber yıktık” diyerek Kadın Kolları Yöneticileri ve Üyelerinin bu başarıda önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Merkez İlçe Başkan Adayı Uç daha sonra yol arkadaşlarını sahneye davet etti.

Çetin Uç konuşmasının sonunda ise ,”Kıymetli delegelerim, bizler sizlerden alacağımız güçle, cesaretle bu yola çıkmak istiyoruz. O yolun sorumluluğunu gayet iyi biliyoruz. Dedikodulardan uzak, ötekileştirmeden, birlikte, birbirimize sarılarak ve birbirimizden güç alarak hep beraber yürümek istiyoruz. İlimizde 15 yıldır çöken AKP zihniyetini kaldırımlardan, sokaklardan, caddelerden, mahallelerden, köylerden söküp atmak istiyoruz. Artık insanların yüzü gülsün, bu şehir mutlu sabahlara uyansın istiyoruz. Ulu Önderimizin gönlündeki başkent Bolu’muz muasır medeniyetler seviyesinde bir şehir olsun istiyoruz. Artık söz sizindir, artık söz vicdanlarındır, artık söz demokrasinindir. Sonuç ne olursa olsun kazanan Cumhuriyet, kazanan demokrasi, kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır.”

Çetin Uç’un konuşmasının ardından Merkez İlçe Başkanlığı seçimi için oylamaya geçildi. Saat 17.00’de sona eren oylama sonucunda delegelerin 213’ünün oyunu alan mevcut başkan Ersan Türkoğlu yeniden CHP Merkez İlçe Başkanı seçildi. Diğer aday Çetin Uç ise 332 oyun 117’sini aldı. 2 oy geçersiz sayıldı.