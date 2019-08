CHP Mudurnu, Danışma Kurulu toplandı

Haber: Birol Ertunç

İl ve İlçe Kongrelerinin hazırlığını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Teşkilatı, geçtiğimiz gün Mudurnu’da İlçe Danışma Kurulunu topladı. Danışma Kurulu toplantısına CHP İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Mudurnu eski Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, İlçe Teşkilat Başkanı İsmail Hakkı Yazgan, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

KARSU: “GENÇLERİ TEŞVİK ETMEMİZ LAZIM”

Toplantıda konuşan İl Başkanı Karsu, “Değerli arkadaşlar her seçimde her zaman başarılı olmak imkanı yoktur. Zaman zaman insan yanılır, yenilir. Bazen çok çabalarsınız, gayret edersinizolmaz. Zaman zaman bu tür kayıplar olabilir. Esas olan seçim kaybedildikten sonra da beraber olabilmektir. Zaman zaman sıkıntı çekiyoruz, ama her şeye rağmen devam etmemiz lazım. Bizim bir eksiğimiz var. Gençleri aramızda göremiyoruz, gençleri çekemiyoruz. Gençlerimizi teşvik etmemiz lazım. Kadrolarımızı gençleştirmemiz lazım. Demokrasiye olan inancımızı, adalete olan ihtiyacımızı unutmadan çalışmamız lazım. Artık bunları aşmamız lazım. Belediye başkanımız Mehmet İnegöl’e yaptığı çalışmalar vr emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZDEMİR: “MUDURNU HER ZAMAN SOSYAL DEMOKRAT KALACAKTIR”

Karsu’nun ardından sözü alan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ise, “Öncelikle toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Biz seçimi kazandığımız akşam Tanju Beyle ilk dikkat ettiğimiz bölge burası oldu. Gerçekten büyük hayal kırıklığına uğradık. Mudurnu seçimi kaybetmiş olabilir, ama Mudurnu her zaman sosyal demokrat olarak kalacaktır. Buranın yapısı itibariyle de insan kalitesi itibariyle de sosyal demokrat bir yer” diye konuştu.

Özdemir’in ardından konuşan eski belediye başkanı ve teşkilat yöneticileri ise seçimin kaybedilmesindeki konular üzerinde özeleştirilerde bulunarak, teşkilatın daha çok güçlenmesi için çalışmalara dört elle sarılacaklarını ifade ettiler.