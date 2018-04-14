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14 Nisan 2018 Cumartesi
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    • CHP Mudurnu yolunu kapattı

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve beraberindeki parti teşkilatı Bolu- Mudurnu yolunun bir türlü bitmemesini protesto etmek için Topardıç mevkiinde yolun ortasına oturarak yol kapatma eylemi yaptı.

    14 Nisan 2018 Cumartesi 15:07
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    CHP Mudurnu yolunu kapattı
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    Haber: Semih Baykal

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan dün, yapımı halen devam eden Bolu- Mudurnu karayolunun bitirilememesi yüzünden, bu yola giderek oturma eyleme yapacağını duymuştu. Özcan, sözünde durdu ve bugün beraberindeki partililerle birlikte Topardıç mevkiine giderek yarım saat boyunca yolu trafiği kapatarak oturma eylemi yaptı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yolda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milletvekili Tanju Özcan; “Bugün Bolu-Mudurnu karayolunu trafiğe kapattık. Bunun bir hukuki ya da cezai sorumluluğu olacaksa öncelikle Bolu milletvekili olarak sorumluluğu benimdir. Biz bu eylemi yapmak zorunda kaldık. Burada trafiği kesmek zorunda kaldık. Bu yolu kapatmak zorunda kaldık. Sebebi de, 15-16 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde sürekli olarak bu yolun yapılacağına dair sözler veriliyor. En az 15 kez söz verildi. AK Parti milletvekilleri sadece son 1 yıl içerisinde buraya gelip 10 kez müjde verdiler. Ama bu yolda herhangi bir ilerleme yok. Tam tersi her geçen gün de bakımsızlıktan dolayı bu yol eziyet haline dönüyor. Soruyoruz, niye bu yol ilerlemiyor? Tünel yapılmıyor bu yol üzerine Viyadük yapılmıyor? Neden yapılmıyor? Geciktirecek bir unsur da yok. Neden 15 yıldır Bolululara Mudurnululara söz veriyorsunuz da, bu yolu yapacağız diyorsun da yapmıyorsun? Biz bunun cevabını arıyoruz” dedi.

    “BÜTÜN DÜNYA DUYACAK BU REZİLLİĞİ”

    Son olarak eylemlerin devam edeceğini de açıklayan Özcan; “Biz bugün bu eylemi yapıp bırakmayacağız. Önümüzdeki süreçte bu yollarla ilgili iktidar partisi yetkilileri adım atmazsa o zaman otobanı kapatacağız. O zaman bütün Türkiye değil bütün dünya duyacak bu rezilliği” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bolu, Milletvekili

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