Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 3. Toplantısı, belediyenin meclis salonunda yapıldı. Bütçe görüşmeleri nedeni ile uzayan Kasım ayı toplantılarında, komisyonlar kesin kararlar ile üyelere sunumlarını gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 ay süren komisyon görüşmeleri sonucu Bolu Belediyesi 2018 bütçesi, CHP’li komisyon üyeleri Erhan Beykoz ve Mustafa Fahrettin Aksoy’un itirazlarına rağmen 300 Milyon olarak belirlenerek, meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Gerçekleşen Meclis toplantısında 2018 yılı bütçesi 3 madde ile meclis üyelerine sunuldu. ‘2018 Yılı Performans Programı, 2018 Mali Yılı Gelir Tarife Cetveli, 2018 Mali Yılı Bütçesi’ maddeleri AK Parti Meclis üyesi Tahsin Akduman’ın sunumu ile meclis üyelerine anlatıldı.

AKSOY PERFORMANSA İTİRAZ ETTİ

CHP Belediye Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy, bütçede performansı eleştirerek itiraz etti. Aksoy söz hakkı isteyerek kürsüye çıktı ve şu ifadelerle itiraz etti; “Belediye için kritik bir görevde olan Strateji Geliştirme Müdürlüğü yok edilerek başka bir müdürlük altına girmiş. Bu yanlış. 2017 Yılında araç almak için devamlı kredi çektik. Bu kadar kredi kullanmamıza rağmen 11 tane araç almışız. Bilgisayar sayımızda bir tane bile artış yok. Bunu merak ediyorum. Yüksek eğitim görmüş personel sayımızda yüzde 3’lük bir düşüş var. Bu bize ileriye dönük sıkıntı çıkaracak. Yeşil alanları imara açarak yok ettik. Bunu düzeltmemiz lazım. Görüyorum ki halkla ilişkilerin bütçesi artmış. Daha önce halkla ilişkilerimiz zayıf mıydı? İlişkilerimiz artsın diye mi bütçe arttı. Büyüksu projesi ne durumda. İmar izin alma durumlarını hep kısaltacağız dedik yine 5 gün oldu. Genel bütçede yüzde 9 arttı. Bunu halletmemiz lazım. Son olarak itfaiye en kısa varış süresi olarak 5 dakika 1 saniye göstermiş. Yeni yılda bu 6’ya çıkmış neden?”

“BU SÖZLER BİR ANLAM İFADE ETMİYOR”

Aksoy’un konuşmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bu sözlerin bir anlam ifade etmediğini belirterek; “Bu sözlerin hiçbiri benim için bir anlam ifade etmiyor. Biz hangi yeşil alanı imara açmışız? Biz elimizden geldiğince her giderimizi kısara Bolu’yu dünya şehri yapmaya çalışıyoruz. Personel gideri yüzde 90’lardan yüzde 11’e düştü. Bizim personel giderlerimiz özel sektördeki şirketlerle yarışacak durumda. Bolu Belediyesinin kimse ile yarışmasına da kıyaslamam. Biz herkesten öndeyiz. Burada hep beraber ilkleri başarıyoruz. Meclis belediyenin en üst kısmı. Burada iyi bir başarı var. Eskiden hayali bütçeler yapılarak personel alınmaya çalışırdı. Biz buna son verdik” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ İTİRAZ BEYKOZ’DAN

CHP Grubundan ikinci itiraz Erhan Beykoz’dan geldi. CHP gurubu adına Bütçedeki harcamaların yanlışlığını anlatan Erhan Beykoz; “Bolu belediyesinin 2017 bütçesini geçtiğimiz yıl 275 milyon olarak belirlemiştik. Gerçekleşen bütçe % 80 olursa bu rakam 220 milyon olurken, %85 olduğu takdirde 234 milyon lira civarında olacaktır. Bu devasa bütçemiz 2018 yılı itibarıyla 300 milyon lira olarak öngörülmüş, aynı oranlarda gerçekleşmesi halinde 250 milyon lira civarında gerçekleşeceği aşikardır. Toplam 1028 çalışanla (141 memur, 182 işçi, 14 sözleşmeli, 691 taşeron) Bolu'ya hizmet etmekte olan belediyemizde, vatandaşların ortak sorunlarını ve çözümleri ortaya koymalısınız. Örneğin, 13 yıldır su da kayıp kaçakta günlük 6 bin metre küp tespit edilmiş ama hala bunun önüne kesin olarak geçilememiştir. Başkan Sayın Yılmaz'ın ısrarlarına rağmen suda kayıp kaçakta istenilen seviyeye gelememiş olduğumuz ortadadır. Kum şantiyemizde işlerimiz yürütmek üzere araç kiralamalarıyla günü kurtarmaktayız. Bunca yatırım, bunca ekipmana karşılık iş makinesinden, kamyona birçok araç kiralamasının açıklanması doğru olacaktır. İşlerimizin çoğunu yapan, ihalelerin vazgeçilmezi Tabiatın Kalbi Şirketimiz bu işlerin neresindedir? Karadere sularıyla ilgili çalışmaların devamı belediyemiz adına gurur vesilesi olmalıdır ki, gök kubbede hoş sedanız bu yatırım olacaktır. Köroğlu Parkının ortaya çıktığı zaman ki parasal değeri düşünülenden fazla olacak olması bizleri düşündürmektedir.

Aras’ta Projesi Esnafı Zorlayacak

Aras'ta projesinde Ziraat Bankası sokağına dokunulmaması, burada uygulamanın olmayacak olması ve mevcut Muhtar Ahmet Akduman'ın Dernek başkanlığının da etkisi var mıdır, unutulmuş mudur? 30 metre dükkanlardan yaklaşık 30 bin ile 80 bin lira arasında para istenecek olması, işlerin dip yaptığı dönemde burayı yapmayı planlayan belediyenin yapması halinde de % 20 fazlasıyla icra yoluyla alacak olması doğru değildir. Esnafa yardımcı olması gereken belediye, bir darbe daha vurması kabul edilemez. Bütçemizde bu fasıl için 6,5 milyon lira ödenek koyması beni doğrulamaktadır.

Arıtmanın Yeri Yanlış

En başından günümüze Dadıç'a yapılan arıtma tesisinin yerinin Çatak bölgesi olduğunu biliyorsunuz. Bolu'nun milyonlarca lirasını buraya harcamanıza anlam veremiyoruz. Yeniden yaklaşık 27 milyon liranın buraya harcanması Bolu'nun geleceğine kötülüktür. Bu yanlıştan dönülmesi için Çatak tarafında hazırlanacak bir yere arıtma cazibe ile suların gitmesi doğru olacaktır. Birçok mahallemizde henüz yapılamayan imar kanunu 18.maddesi uygulaması baş ağartacağı görüyoruz. Kamulaştırma görünmüyor diyen hukukçu arkadaşlarımıza rağmen, Bolu Adası, Kent Müzesi ve Tatlı Kardeşim Sokakta ciddi ve maliyetli kamulaştırmalar görülmektedir. Bu gerçekler hukukçularımız tarafından öngörülememiş, yarınlarda ne olacağı belli ama belirsiz gibi durmaktadır. Bolu Adasında yapılacak çalışma sonrası yıkılması söz konusu 43 yıllık katlı otoparka yapılan 1.8 milyon liralık yatırım bütçemize konulmuş olup, paranın nasıl harcandığının fotoğrafıdır. Temizlik işlerinde sorun olmaması sevindiricidir. Buna karşılık yer altı konteynırlarının en fazla 2 yıl içinde sorun olacağını düşünüyorum ve kaldırılacak olması, yerleşim alanlarının çoğunun kaldırımlar olması içimizi acıtmaktadır. Henüz tamamının yapılmamış olması karşısında, zararın neresinden dönersek kardır diyerek bu karardan dönmeliyiz.

Tarihimizin Görüntüsü Bozuldu

Yeni yapılan Belediye Sarayının 8 kata çıkması, beton yığınının Bolu'nun tarihi alanı Taşhan'ı, Yıldırım Beyazıt Camisini, Tarihi çarşıyı ve katlı otoparkla yok edilen Fırka Tepesi turizme vurulan en büyük darbedir. 16 milyon lira civarında ihale edilen yeni belediye sarayının 20 milyon liranın üstünde bir rakama çıkması, teknik açıdan öngörülememiş, belediyemizin vizyonunu ortaya koymuştur.

Suda İndirim Yerine Zam Kabul Edilemez

Yeni bütçede tüm hizmetlere yapılan ortalama % 10 ile 2 arasındaki zamları doğru bulmuyoruz. 20 milyonluk İstanbul'da bile su kullanımında indirime gittiği halde, Bolu'da kısa süre evvel % 39,5 zam ile vatandaşın cebindeki parada gözümüz olması son derece yanlıştır. İndirim olması gerekirken yapılan zam, hayati kullanım olan suyu da gramla kullanılmasına neden olacaktır. Belediyelerin amacı ilde yaşayan tüm yurttaşların hayatlarını kolaylaştırmaktır. Hiçbir belediye yol, su, kanalizasyon, parklar, bahçeler ve kaldırımlarla övünmemelidir. Bunlar belediyelerin asli görevleridir. Tespit ettiğimiz bu gerçekleri üst üste koyduğumuzda belediyemizin 2018 bütçesinde sosyal sorumluluk, engelliler, araç parkları, toplu taşımadaki çözüm üretmemesi, bisiklet yollarına gereken önemi vermemesi, eğitim ve kültür merkezleri açısından yurttaşların yarınları adına net yatırımlar olmaması bizi şaşırtmıştır.

2018 Bütçesinin Ruhu Yok

Yapılan bütçenin ruhu olmadığı ortadadır. Bundan evvel daha küçük bütçelerle yaptığımız bütçelerin vatandaşları kucakladığını, bütçenin toplumsal katkısını ve herkesi mutlu ettiğini gördük. Metal yorgunluğundan mıdır, bürokratlara yapılan baskılardan mıdır, icra makamının olaylara bakışındaki yanlışlıklardan mıdır bilemem ama bilinmelidir ki bu bütçe içsellikten ve kucaklayıcı olmaktan uzaktır” şeklinde konuşarak itiraz etti.

TEK TEK AÇIKLADI

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Beykoz’un saydığı maddelere şu şekilde cevap verdi; “Öncelikle Dünya’nın en gelişmiş belediyelerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Dünya kenti olacağız. Bolu Belediyesi bu tünelin sonunda ışığı görüyor. Karadere sayesinde ocak ayında da ışığı beraber göreceğiz. Kuyudan su içen vatandaşlarımız artık maden suyu içebilecek. Su konusunda yapabileceğimiz en iyi indirimleri yapıyoruz. Çevre dostu sertifikası sayesinde zaten vatandaşlarımız yüzde 12 gibi rakamlarla indirimlerden yararlanıyoruz Ayrıca 3 çocuk sahibi vatandaşlarımızı da indirim yapıyoruz.”

“RAHATSIZ OLSANIZ DA ÇATLASINIZ DA BOLU DÜNYA KENTİ OLACAK”

Son olarak Alaaddin Yılmaz, Beykoz’un sözlerine sert tepki gösterdi. Bolu’nun dünya kenti olacağını söyleyen Yılmaz; “Son olarak buradaki sözlerin hepsi iftira. Bu yüzden inanın cevap vermek bile istemiyorum. Buna gerek yok. Atış serbest sonuçta ve eleştirilere açığız. Fakat artık bu derece sözlerle sadece kendinizi tatmin ediyorsunuz. Biz hiçbir belediyeye nasip olmayacak kadar yol yapma başarısı gösterdik. Toplam 385 bin metrekare kaldırım döşedik. Açıkça söylüyorum. Önünü göremeyen insanlarla yol alınmaz. Neyse ki burada önüne gören bir idare var. Ayaklarınız artık yere bassın. Rahatsız olsanız da çatlasınız da Bolu dünya kenti olacak. Bunun önüne hiçbir şey geçemez” ifadelerini kullandı.

Yapılan sunum ve itiraz konuşmalarının ardından 300 Milyon TL’lik bütçe oylamaya sunuldu. CHP Meclis grubunun itiraz oylarına rağmen Bolu Belediyesi’nin 2018 yılı için ayırdığı 300 Milyon TL’lik bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

BİRLİK BİR TEK BANDODA SAĞLANDI

Bütçenin son maddesinde Bolu Belediye Bandosunun personel bütçesi görüşüldü. Bolu Belediye Bandosu personel ücretlerine oy birliği ile artış yapıldı. Bütçede birlik bir bu madde de sağlandı.