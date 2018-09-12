Haber: BMA

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi seçim çalışmalarına hızlı bir giriş yaparak Kıbrıscık’tan çalışmalara başladı. Şehir dışında olduğu için çalışmalara katılamayan Bolu İl Başkanı Kazım Karsu yerine vekaleten yönetim kurulu üyesi Tevfik Koç, CHP Milletvekili Tanju Özcan, Bolu merkez ilçe başkanı Ersan Türkoğlu, Bolu İl ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıscık İlçe Başkanı Emin Tekemen, Kıbrıscık ilçe teşkilatı ve köy muhtarları tam kadro katılırken Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan dağ cenazesi olduğu için katılamadı.

İlk olarak belediye salonunda gerçekleşen değerlendirme toplantısında konuşan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kıbrıscık’ın Bolu için çok kritik bir bölgede bulunduğunu belirten Özcan seçim çalışmalarının çok büyük titizlikle yapılması gerektiğini belirtti.

Bu yerel seçimler Kıbrıscık açısından tarihi bir önem taşıdığını belirten Özcan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “2019 mart ayında yaşayacağımız yerel seçimler çok önemli. Bu yerel seçimlerde Kıbrıscık Belediyesi’ni kesinlikle partimiz çatısı altında tutmalıyız. Belediyemizi AKP’ye kaptırırsak Taşkesti Beldemizde olduğu gibi AKP’li belediye başkanı belde belediye başkanı olmuştu Taşkesti’yi köy statüsüne sokmaya çalışmıştı. Taşkestinin belediye statüsü kaldırılmıştı biz açtığımız davayla tekrar Taşkesti’ye belediye statüsü kazandırdık. Şimdi Kıbrıscık’ta AKP’li bir belediye başkanı seçilirse inanın amacı Kıbrıscık’ı yeniden büyütmek olmayacak. Kıbrıscık’ın ilçe vasfını kaybetmesi üzerine kurulu olacağı için buna izin vermememiz lazım. Benim sizlerden vekiliniz olarak isteğim bir bütün olarak Kıbrıscık üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirip Kıbrıscık’ı kaptırmamamız.

“Geleceğe dair büyük umutla bakmamız için sebepler var”

Biliyorsunuz ki yeni bir sisteme geçtik. Eğer bu seçimi biz kazanmış olsaydık eski parlamenter sistem üzerinde eksiklikleri gidererek yolumuza devam edecektik. Neredeyse mükemmele yakın bir parlamenter sisteme bu ülkeye döndürecektik. Maalesef ki bizim eksikliklerimiz oldu belki kendimizi doğru anlatamadık onların söylediği yalanlar oldu toplumu korkuttular ve bir şekilde daha önceki seçimlerde gördüğümüz benzer tablo ortaya çıktı maalesef milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı hiç arzu etmediğimiz halde bir 5 yıl daha süre tanımış oldu. Zaten referandumdan beri işleyen bir sistem vardı bu seçimle birlikte tüm ipleri eline almış oldu. Bu ülkede artık yasama yürütme yargı kalmadı. Her yeri ele geçirdiler. Artık daire müdürleri bile telefonlarımıza çıkarken nazlanıyorlar. Basını ele geçirdiler. Bir tek sosyal medyayı ele geçiremediler. En azından gençler haberleri ve ülke gündemini artık sosyal medya üzerinden takip ediyor. Belki eskiden olsaydı biz doların fiyatının 6,5 liranın üstüne çıktığını bilemeyecektik. İyi ki sosyal medya var ki bu gelişmeleri takip edebiliyoruz. Geleceğe dair umutla bakmamız için sebepler var. Bunlar ilk oyunu kullanan genç seçmen. Bu genç seçmen bir buçuk yıl önceki referandumda yüzde 66’sı hayır oy vermişti. Şimdi ise yüzde 77’si AKP’ye oy vermedi. Bir buçuk iki yıl sonra yapılacak olan seçimde bu oran daha da yükselecek. Bunu kendileri de biliyorlar değiştirmek istedikçe batıyorlar.

“Halk bu krizin cezasını seçimlerde kesecektir”

Parası olan için ekonomik kriz hiçbir anlam ifade etmiyor. Doları olan parasına para katıyor. Bankada Türk Lirası hesabı olan da etkilenmiyor.Devalüasyon yaşadık biz yüzde 40 civarında. Bu kriz en çok ay sonunu zor getireni etkiliyor. Önümüz kış ve kış aylarında zaten ekonomi yavaşlar birde bu krizin etkileri yansıyacak. Bundan dolayı seçmenimiz mart ayı sonunda yaşadığı bu kriz nedeniyle bu iktidarı cezalandırmak isteyecek. Eğer biz adımlarımız doğru atarsak ve eğer Türkiye’de ekonomik anlamda bir mucize gerçekleşmezse seçmen bunun etkilerini yaşayacak ve sandıkta bunlara ağır bir ceza vermeye kalkabilir. Bunun için adımlarımızı doğru atmalıyız.

“Bırakın adayları halk belirlesin”

Biliyorsunuz ki bu ayın sonunda 24 Haziran seçimlerinde nerde hata yaptık bir değerlendirme toplantısı yapacağımız kampa gireceğiz. Umarım bu toplantıda neyi yanlış yaptığımızı doğru bir şekilde ortaya koyabiliriz ki bundan sonraki süreçte başarılı olabilmek için doğru adımlar atabilelim. Bilmiyorum Kıbrıscık’ta başkanımız tekrar aday olacak mı ya da kimler aday olacak. Hem Kıbrıscık için hem Bolu için tepeden inme aday belirlemeyelim. Burada yaşayan insanlar adaylarını belirlesin. Kıbrıscık’ta kim aday olması gerektiğine Bolu’dan biz karar vermeyelim. Bolu’da kimin aday olması gerektiğine Ankara’dan birileri karar vermesin. Bırakın o bölgede yaşayan insanlar adayını belirlesin. Eğer birden çok aday ön seçime giriyorsa ve tamam üyelerimiz karar versin diyorsa ve buradan çıkacak sonuca razı olmuyorsa onun zaten partililiğinden ben kuşku duyarım.”

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına başlayan CHP’liler toplantının ardından Kıbrıscık’ı sokak sokak gezerek esnafla ve halkla bir araya geldiler.