HABER:Aysun Beykoz

CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan TBMM’de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı, “AK Parti grubunun saygın simalarından Sayın Ahmet İyimaya yazdığı kitabında siyasi partilerin demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olduğunu ve yine siyasi parti kongrelerinin o partilerin bayram günleri olduğunu ifade eder. Siyasi parti kongreleri 15 gün önceden ilan edilir ve mahkeme kararı olmaksızın ertelenemez. Ben hayatım boyunca hep mağdurdan yana oldum. Bunu bu yüzden söylemek zorundayım. AK Parti Bolu İl Kongresi 31 Aralık’ta yapılacaktı iki gün kala AK Parti Genel Başkanı tarafından hukuksuz bir şekilde ertelendi. Bu durumda Bolu’daki arkadaşlarım mağdur oldu. AK Parti kongre gününün bir an önce verilmesini ve ilan edilmesini ben sizden Bolu’daki AK Partili yönetici arkadaşlarım adına talep ediyorum” dedi.