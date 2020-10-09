“CHP zihniyeti; çok laf, sıfır icraat”

Haber: N. Halid Altundal

Muhalefetin Pandemi sürecinde AK Parti iktidarının esnafımıza destek vermediği yönündeki eleştirilerin tamamen hayal ürünü ve gerçekleri yansıtmadığını söyleyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, muhalefetin masa başı siyaset yaptığını söyledi. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Kazım Karsu’nun yaptığı açıklamaya cevap veren Nurettin Doğanay; “Genel Merkezi tarafından gönderilen basın açıklamalarını Bolu’da duyurmak zorunda kalan CHP İl Başkanı kıymetli büyüğümüz Sayın Kazım Karsu Abimizin içinde bulunduğu duruma gerçekten üzüldüğümü belirtmek isterim. PKK ve FETÖ’cü severlerle ağız birlikteliği içerisinde CHP Genel Merkezinden gelen basın açıklamalarıyla Bolu kamuoyunun karşısına çıkmak zorunda kalan Sayın Karsu’ya tavsiyemiz; Ankara’nın ağzıyla değil, Bolu gerçekleriyle, Türkiye gerçekleriyle siyaset yapmasıdır. Çünkü siyaset ciddiyet gerektirir ve bu da masa başında oturmakla olmaz. Olursa da masa başı siyaset ancak bu kadar olur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye; bir yandan içerideki ve dışarıdaki düşmanlarıyla mücadele ederken bir yandan da tüm dünyayı ekonomik ve sosyal tahribatlarıyla etkisi altına Pandemi ile mücadelesini görmezlikten gelmek, olsa olsa bu başarılı mücadeleyi sekteye uğratma gayretidir” dedi.

“KARSU VE GENEL BAŞKANI EN SON ELEŞTİRECEK KİŞİLERDİR”

Açıklamasının devamında Doğanay, CHP İl Başkanı Karsu’ya yönelik eleştirilerine sert sözlerle sürdürdü. Doğanay, “1999 yılında yaşanan asrın felaketi depremlerden sonra gelen yardım paralarını; depremzedeler yerine memur maaşlarını ödemekte kullanan bir zihniyetin temsilcisi olan CHP İl Başkanı Kazım Karsu ve Genel Başkanı, pandemi ile mücadelede AK Parti Hükümetini en son eleştirecek kişilerdir” ifadelerini kullandı.

“5 BİN 47 ESNAFIMIZA 301 MİLYON 960 BİN 103 LİRALIK KREDİ DESTEĞİ”

Doğanay ayrıca AK Parti iktidarının Mart ayından bu yana hem esnafa hem de çalışanlara sağladığı ekonomik destekleri tek tek şöyle sıraladı: “İŞKUR İl Müdürlüğümüz aracılığıyla Pandeminin başladığı 16 Mart tarihinden Ağustos ayı sonu itibariyle ilimizde; İşsizlik Maaşı olarak 3 bin 449 kişiye 16 milyon 313 bin 208 TL, Nakdi Ücret Desteği olarak 6 bin 908 kişiye 13 milyon 337 bin 835 TL ve Kısa Çalışma Ödeneği olarak da 15 bin 243 kişiye 58 milyon 6 bin 509 TL olmak üzere toplamda 25 bin 600 hemşerimize 87 milyon 657 bin 562 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Eylül ayı ödemeleri devam etmektedir. Yine ilimizde bulunan Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ve Halk Bankası aracılığıyla 5 bin 47 esnafımıza 301 milyon 960 bin 103 liralık uygun koşullarda destek kredisi kullandırılmıştır. İlimiz genlinde 8 bin 600 esnaf olduğu düşünülürse, sağlanılan desteğin büyüklüğü de daha net anlaşılmış olacaktır.”

“CHP ZİHNİYETİ; ÇOK LAF, SIFIR İCRAAT”

“Sayın Kazım Karsu genelde muhalefet olsa da unutmamalıdır ki 31 Mart tarihi itibariyle yerel anlamda Bolu’da iktidardırlar” diyen Doğanay son olarak şunları söyledi: “Yani yapacağı siyasi söylemleri artık edebiyattan, demagojiden öte icraatlarını yansıtmalı, verecekleri örnekler de buna uygun olmalıdır. Çünkü ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz…! CHP İl Başkanı Sayın Kazım Karsu’nun son yaptığı açıklamada bu yönde değerlendirmelidir. Keşke süslü laflarla Sayın Karsu siyaset yapacağına; yereldeki temsilcileri olan Bolu Belediyesi’nin; esnafımızı rahatlatmak adına kiracılarından bir yıldır kira almadığını, Bolu esnafına olan tüm borçlarını ödediğini, Bolu esnafına nakdi yardımda bulundu gibi somut rakamsal örneklerle karşımıza çıksaydı. Ama çıkamaz çünkü CHP zihniyeti; çok laf, sıfır icraat.”