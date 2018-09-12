Haber: Gönül OLUTÜRK

Emperyalizme boyun eğmeyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi, 95. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, diyen Başkan Karsu, açıklamasını şöyle sürdürdü;

95 yıldır Cumhuriyetin, demokrasinin ve aydınlık bir Türkiye'nin savunucusu olan partimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! Ülkemizin ilk siyasi partisi olan "Halk Fırkası", Ebedi liderimiz ve Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. 1924 yılında partinin adının başına "Cumhuriyet" sözcüğü eklendi. 1935 yılında 4'üncü kurultayda "Cumhuriyet Halk Partisi" adını aldı. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu coğrafyasının ve aziz milletimizin ahlakını, karakterini, asil duygularını yansıtan "Cumhuriyetçilik", "Halkçılık", "Milliyetçilik" ve "Laiklik"i dört temel ilke olarak CHP ideolojik temelini oluşturdu, buna "Devletçilik" ve "Devrimcilik" ilkelerini de ekledi.

Bu ilkeler, partimizin amblemine de yansıtılarak "altı ok" simgesi benimsendi. 1950 yılında dünyanın en uzun soluklu birkaç partisinden biri olan partimiz, 1923'ten 1950'ye kadar aralıksız iktidarda kaldı. 1950'li yıllarda üstlendiği muhalefet göreviyle muhalefetin kurumsallaşmasında önemli rol oynadı. 1980 yılında 12 Eylül askeri darbesinin ardından partimizde diğer siyasi partilerle kapatıldı. Demokrasinin ve Özgürlüğün yılmaz savunucusu parti emekçilerimiz, CHP’yi 9 Eylül 1992'de tekrar açtı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından 26 Aralık 1938'de genel başkanlığa seçilen İsmet İnönü, CHP'de 33 yıl genel başkanlık yaptı. CHP'de Genel Başkanlık koltuğuna daha sonra Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetin teminatı, halkın çağdaş yarınlarının garantisidir. Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu, çağdaşlaşma ve ulusal kalkınmanın temsilidir. Cumhuriyet Halk Partisi bugünün emekçisi, çağdaş yarınların mimarıdır. Bolu’da CHP’ye gönül veren yoldaşlarımız ile 09 Eylül Pazar günü saat 17.00’de parti binamızda bir araya gelip Kuruluş yıl dönümümüzü kutluya çağız. Ardından Demokrasi Meydanından Ressam Mehmet YÜCETÜRK sanat merkezinin önüne kadar yürüyüş yapacağız. Ve saat 19.00’da Anıtpark’ta Atatürk anıtına çelenk koyacağız. Partimize gönül veren üyelerimizi ve yurttaşlarımızı bekliyoruz.